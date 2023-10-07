Новые ЗРК Patriot для Украины и ночные ракетные обстрелы: главные новости ночи 7 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 7 октября 2023:
- На Полтавщине после полуночи раздались звуки взрывов Читать далее –>
- США предлагают Польше передать Украине Patriot, а взамен получить "Железный купол" — СМИ Читать далее –>
- В Одесской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Читать далее –>
- Между КНДР и РФ значительно выросло движение поездов на фоне сообщений о поставках оружия Читать далее –>
- Маккарти хочет полностью покинуть Конгресс после отставки — Politico Читать далее –>
Читайте также: