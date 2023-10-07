Новые ЗРК Patriot для Украины и ночные ракетные обстрелы: главные новости ночи 7 октября 2023 года

Главные новости ночи 7 октября 2023:

На Полтавщине после полуночи раздались звуки взрывов Читать далее –>

США предлагают Польше передать Украине Patriot, а взамен получить "Железный купол" — СМИ Читать далее –>

В Одесской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики Читать далее –>

Между КНДР и РФ значительно выросло движение поездов на фоне сообщений о поставках оружия Читать далее –>

Маккарти хочет полностью покинуть Конгресс после отставки — Politico Читать далее –>

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