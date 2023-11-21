Новым главой Фонда госимущества стал руководитель Ровенской ОВА

Верховная Рада назначила главу Фонда государственного имущества. Им стал руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram 21 ноября.

За соответствующее решение проголосовали 279 парламентариев.

"Парламент поддержал назначение Виталия Коваля на должность главы Фонда государственного имущества Украины", — написал Железняк.

Рада поддержала кандидатуру Виталия Коваля 279 голосов / Фото: ТСН.ua

Что известно о Виталии Ковале

Виталий Коваль родился 28 июля 1981 года в городе Березно Ровенской области. В 2003 году Коваль закончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности "Банковское дело", в 2017 году – Львовскую бизнес-школу Украинского католического университета, пишет Эспрессо.TV.

Работал в банке, был предпринимателем, а также руководителем фирм, специализирующихся на работе в аграрном секторе, а также на строительстве дорог.

Виталий Коваль женат, имеет двух дочерей. Чиновник также – кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе. Возглавляет областную федерацию греко-римской борьбы, исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины, а также является первым вице-президентом Всеукраинской федерации греко-римской борьбы.

Главой Ровенской областной государственной администрации Виталия Коваля назначили в сентябре 2019 года. Он также является депутатом Ровенского городского совета от "Слуги народа".

Напомним, до 5 сентября 2023 года главой Фонда государственного имущества был Рустем Умеров, который сейчас возглавляет Министерство обороны Украины. В настоящее время обязанности председателя ФГИ исполняет Александр Федоришин.

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