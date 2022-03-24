Новым министром аграрной политики вместо Романа Лещенко предложат Николая Сольского

Николай Сольский ранее занимал должность главы комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики.

Новым министром аграрной политики вместо Романа Лещенко будет предложен Николай Сольский, глава аграрного комитета парламента от партии "Слуга народа".

Об этом сообщает издание AgroPolit.com в своем канале в Telegram.

Что известно о Николае Сольском

Николай Сольский ранее занимал должность главы комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики.

В 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга народа" номером 125 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции. Председатель Комитета по аграрной и земельной политике.

Ранее работал заместителем исполнительного директора в ООО "Юридическая фирма "Процик и Партнеры", а также занимал должность генерального директора ООО "Юридическая фирма "Сольский, Процик и Партнеры"".

В 2000-2001 годах работал юрисконсультом в ЧАО "Энзим".

Соучредитель ООО Украинский Аграрный Холдинг, земельный банк которого насчитывает 51 тысячу гектаров земли.

Окончил юридический факультет ЛНУ им.И.Франко.

Напомним, накануне стало известно, что Роман Лещенко подал в отставку с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины. Политик подтвердил эту информацию "ЭП".

Почему именно Лещенко решил уйти в отставку, пока неизвестно.

Напомним, ранее Роман Лещенко сообщал, что посевная кампания 2022 года начнется там, где это возможно, с учетом боевых действий.

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