Новым начальником Генштаба ВСУ назначен Сергей Шаптала: что известно о боевом генерале

В 2015 году комбриг Шаптала был удостоен звания Герой Украины.

В среду, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Сергея Шаптала. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.

До этого назначения 48-летний генерал-майор Сергей Шаптала занимал должность командующего войсками оперативного командования "Запад", а до этого был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

Во время российской агрессии в Донбассе, в 2014-2017 годах Сергей Шаптала был командиром 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады. За личное мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Сергей Шаптала в феврале 2015 был представлен к высоким государственным наградам. Ему присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда", также он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В России против Сергея Шапталы, так же, как и против других украинских военных, возбуждено уголовное дело за "прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелого вооружения объектов гражданской инфраструктуры Донбасса".

Новый начальник Генштаба — уроженец села Константиновка Смелянского района Черкасской области.

Напомним, что в среду, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский принял решение о замене начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего Операции объединенных сил.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку