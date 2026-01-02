Новым начальником ГУР стал Олег Иващенко: что о нем известно

Олег Иващенко / © Служба внешней разведки

Новым начальником Главного управления разведки Минобороны Украины стал Олег Иващенко, заменяющий в должности Кирилла Буданова. До этого момента Иващенко являлся главой Службы внешней разведки государства.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", — сказал он.

Указа о назначении Олега Иващенко на должность руководителя ГУР на сайте президента пока нет.

Биография Олега Иващенко

В открытых источниках информации об Иващенко очень мало. СМИ отмечают, что значительная часть сведений об этом должностном лице остается засекреченной.

Из публикаций ГУР, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ известно, что в течение 2017-2019 годов Иващенко занимал должность первого заместителя начальника ГУР, заместителя начальника Генштаба ВСУ по разведке.

С 2021 года одновременно исполнял обязанности помощника главнокомандующего ВСУ.

Иващенко имеет воинское звание генерал-лейтенанта.

В марте 2022 года за участие в боевых действиях был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. У него также есть орден Даниила Галицкого.

26 марта 2024 года Зеленский своим указом назначил Иващенко главой Службы внешней разведки Украины. Глава СВР также является членом Ставки верховного главнокомандующего и членом Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, предыдущий начальник ГУР Кирилл Буданов принял предложение Зеленского возглавить Офис президента, сменив на этом посту Андрея Ермака. Генерал-лейтенант назвал новое назначение "еще одним рубежом ответственности", где он сосредоточится на вопросах стратегической безопасности и дипломатических переговорах.