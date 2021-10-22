Новым председателем Верховного Суда стал Всеволод Князев: что о нем известно

Новым председателем Верховного Суда стал Всеволод Князев: что о нем известно

Его избрали на следующие четыре года.

Сегодня, 22 октября, во время тайного голосования избрали нового председателя Верховного Суда Украины. Им стал Всеволод Князев. Он будет главой суда следующие четыре года. Князев займет эту должность с 1 декабря 2021 года.



Об этом шла речь во время трансляции заседания Пленума Верховного Суда.

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На эту должность было трое претендентов: Всеволод Князев, Владимир Погребняк и Олег Ткачук. Победителем стал Князев, за него отдали свои голоса 98 судей из 168. Судья Кассационного хозяйственного суда Владимира Погребняк получил 47 голосов, Олег Ткачук — 7. Не поддержали ни одного кандидата 9 человек. Еще 5 бюллетеней признаны недействительными.

Что известно о Князева

Всеволод Князев до избрания работал секретарем Палаты Верховного суда Украины. Он — родом из Николаева. Окончил Николаевский гуманитарный институт, а также Одесскую юридическую академию. Работал юридическим консультом, преподавателем, адвокатом. С 2013 года начал работать судьей, а в 2015 году стал главой Николаевского окружного административного суда. С 2017 года — судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

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