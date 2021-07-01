Новый челлендж в Днепре: "добрые волшебники" возвращают водителям украденные тиктокерами колпачки для ниппелей

Неизвестные дарят колпачки для ниппелей водителям.

В Днепре появился античелендж челленджу тиктокерив по краже колпачков для ниппелей. Неизвестные возвращают их водителям.

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Об этом сообщает телеграмм канал Х*Днепр.

У популярного сейчас челленджа среди детей и подростков по поводу краж колпачков появился конкурент. В Днепре заработал новый — возвращение колпачков для ниппеля пострадавшим от действий тиктокеров водителям.

Так, на жилмассиве "Победа" неизвестный оставил на лобовом стекле автомобилей пакетики с колпачками.

"Добро победит. Судя по всему, господа школьники сперли колпачки с колес вашего авто. Вы не грустите, я подарю вам новые, может не такие хорошие, как были, но что может быть лучше, чем подарок от души?", — говорится в записке.

Напомним, что в Днепре дети подхватили новый челлендж, который появился в ТикТок. Они воруют колпачки для ниппелей.

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