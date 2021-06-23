Новый челлендж в ТикТок: в Днепре дети воруют колпачки на ниппели авто (видео)

Новый челлендж в ТикТок: в Днепре дети воруют колпачки на ниппели авто (видео)

В Сети подростки дают советы, как и когда лучше воровать колпачки и где их потом можно сбывать.

В Днепре дети подхватили новый челлендж, который появился в ТикТок. Они крадут колпачки для ниппелей.

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Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на социальные сети.

В Днепре на кражи колпачков жалуются жители проспекта Петра Калнышевского и Березановка. Пользователи социальных сетей активно делятся подобными случаями.

Интернет изобилует роликами, в которых юные воришки дают советы, как лучше украсть колпачки до ниппелей и где и за сколько их можно потом продать.

В Днепре юные воришки даже попали на камеры видеонаблюдения.

Напомним, как научить подростков безопасности в Сети. Психологи предлагают взрослым быть рядом — ребенка слушать и поддерживать. Самое важное — искать альтернативу

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