Новый циклон принесет в Украину снегопады: прогноз погоды на выходные, 29 и 30 января

Ночью и днем будет преимущественно от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В субботу, 29 января, в Украине будут небольшие осадки и порывистый ветер. А ночью на воскресенье, 30 января, в западные и северные регионы зайдет новый циклон.
"Это приведет к ухудшению погодных условий в Украине: порывистый ветер, на западе и севере страны снегопады. Также снизится ночная температура воздуха", — предупредили в Укргидрометцентре.
Осадки. На большей части страны небольшой и умеренный мокрый снег. Ночью 30 января в западных и северных областях местами сильный снег.
На дорогах местами гололедица.
29 января местами на Правобережье, 30-31 января в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла (ночью 30 января 2-7 градусов мороза).
В Карпатах – небольшой, в воскресенье значительный снег. Вьюга, порывы ветра 15-20 м/с, местами 25-30 м/с. Температура ночью и днем 6-11 градусов мороза.
В Киевской области в субботу, 29 января, будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Киеве в течение суток около нуля.
Читайте также: