Новый COVID-штамм в мире: в Минздраве сообщили, будет ли Украина ограничивать въезд в страну

Изменения в постановление могут быть изменены с учетом эпидситуации в Украине.
В Министерстве охраны здоровья сообщили, что пока в Украине не планирует вводить ограничения или запрет на въезд из стран из-за обнаруженной в ЮАР новой мутации коронавируса B.1.1.529.
Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
В министерстве подчеркнули, что изменения в "карантинное постановление" будут вноситься с учетом уровня охвата прививками и в зависимости от эпидситуации в Украине и мире. В Минздраве добавили, сейчас Украина ввела карантинные нормы, которые достаточно защищают граждан.
"В Украине введены эффективные карантинные нормы, в том числе касающиеся пересечения государственной границы гражданами Украины и иностранцами. Все они изложены в постановлении Кабинета Министров Украины №1236 от 09.12.2020 (с изменениями)", — сказали в Минздраве.
Напомним, в Южной Африке обнаружили новый вариант коронавируса, имеющий большое количество мутаций – B.1.1.529. Его впервые зафиксировали 11 ноября в Ботсване. Лондонский вирусолог Том Пикок отмечает, что комбинация коронавирусных мутаций в новом варианте "ужасающая". Он отмечает, что B.1.1.529 может быть "хуже, чем почти все остальные". В том числе и "Дельта"-штамм, ныне доминирующий в мире.
В связи с появлением нового варианта коронавирус компании BioNTech и Pfizer начали проводить лабораторные испытания на эффективность своей вакцины против нового обнаруженного COVID-штамма – B. 1.1.529.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.