«Новый дом – новые возможности»: Яна Степаненко получила квартиру от Рината Ахметова

8 апреля 2022 года девушка попала под обстрел. Тогда российская ракета попала по переполненному эвакуационному вокзалу в Краматорске. Она потеряла обе ноги. Несмотря на пережитое, она сохранила веру в себя, прошла реабилитацию и сегодня уверенно строит собственное будущее.

Яну лично поздравил по телефону Ринат Ахметов. Он пожелал ей счастья на новом месте и пообещал вскоре посетить новоселье.

«Она – настоящий пример невероятной силы характера. Ее энергия и оптимизм не могут не восхищать. Несмотря на пережитую страшную трагедию, она, не оглядываясь, идет вперед, ставит новые цели и добивается их. Это требует огромной внутренней силы и мужества. Уверен, что впереди у нее – большие победы, и я рад поддержать Яну на этом пути», – отметил Ринат Ахметов.

Для Фонда поддержка Яны – это искреннее желание всегда быть рядом и помогать девушке двигаться к своим мечтам. Сертификат на получение квартиры Яне передала программный директор Фонда Ирина Блажан. А ключи от собственной квартиры Яне вручила председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

«Для нас самая большая радость – это когда человек приходит в новую квартиру, видит ее впервые и чувствует, что он дома. Сейчас это очень важно. Особое внимание мы уделили тому, чтобы в квартире было все необходимое: чтобы можно было просто заехать и жить, с учетом всех нюансов, ведь мы работаем с людьми, имеющими травмы», – подчеркнула Наталья Емченко.

Новая квартира в Киеве для 14-летней Яны – это комфортное и оснащенное всем необходимым пространство, где девушка сможет восстанавливаться и строить планы на будущее. Она уже в восторге от нового дома и даже решила, где будет ее спальня:

«Очень отличная, прекрасная, светлая, большая квартира. Я очень благодарна, прям очень – от всего сердца, что Ринат Леонидович подарил новую квартиру. Теперь здесь у меня откроется много возможностей. В дальнейшем я хочу учиться и в будущем работать в Киеве», – делится девушка.

Яна продолжает заниматься спортом. Весной 2024 года она преодолела 5-километровую дистанцию на одном из самых престижных мировых марафонов в Бостоне, а в марте 2025 года в футболке «Шахтера» пробежала 5 километров на марафоне в Токио, продемонстрировав всему миру несокрушимый украинский дух.

На днях Яна также получила почетную медаль «Будущее Украины» — государственный знак Президента для юных граждан за храбрость, стойкость и патриотизм. И это только начало – у девушки множество планов и амбициозных мечтаний, которые она уверенно воплощает.

Фонд Рината Ахметова продолжает помогать пострадавшим от войны, поддерживая их путь к восстановлению, реабилитации и новой жизни.