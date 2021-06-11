"Новый дресс-код": работники посольства Канады переоделись в форму сборной Украины по футболу

Уже в трех посольствах работники публично примерили новую форму сборной Украины по футболу, чтобы выразить свою поддержку.

Работники посольства Канады в Украине присоединились к флешмобу в поддержку сборной Украины по футболу и нарядились в новые комплекты формы для нашей сборной на Чемпионате Европы 2020, на которых содержится лозунг "Героям слава".

В пятницу, 11 июня, канадские дипломаты проводили рабочий день в желто-синей форме сборной Украины. Соответствующие фото они распространили в Twitter. На одной из фотографий канадец показательно открыл на экране ноутбука карту Европы, на которой четко очерченные границы Украины в ее международно признанных границах, включая Крым.

"Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!", — говорится в сообщении.

Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!



New dress code at the Canadian Embassy? Happy Friday everyone! pic.twitter.com/KE3CsxfCMP — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) June 11, 2021

Напомним, сотрудники посольства Великобритании, а также посольства США сделали фотографию в новой форме сборной Украины по футболу, сильно гнев россиян за патриотический лозунг "Героям слава".

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессору: в российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины.

новую экипировку сборной Украины. УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Впрочем, впоследствии УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать из нее надпись "Героям слава".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку