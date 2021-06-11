"Новый дресс-код": работники посольства Канады переоделись в форму сборной Украины по футболу

Уже в трех посольствах работники публично примерили новую форму сборной Украины по футболу, чтобы выразить свою поддержку.
Работники посольства Канады в Украине присоединились к флешмобу в поддержку сборной Украины по футболу и нарядились в новые комплекты формы для нашей сборной на Чемпионате Европы 2020, на которых содержится лозунг "Героям слава".
В пятницу, 11 июня, канадские дипломаты проводили рабочий день в желто-синей форме сборной Украины. Соответствующие фото они распространили в Twitter. На одной из фотографий канадец показательно открыл на экране ноутбука карту Европы, на которой четко очерченные границы Украины в ее международно признанных границах, включая Крым.
"Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!", — говорится в сообщении.
Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) June 11, 2021
New dress code at the Canadian Embassy? Happy Friday everyone! pic.twitter.com/KE3CsxfCMP
Напомним, сотрудники посольства Великобритании, а также посольства США сделали фотографию в новой форме сборной Украины по футболу, сильно гнев россиян за патриотический лозунг "Героям слава".
- Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессору: в российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины.
- УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.
- Впрочем, впоследствии УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать из нее надпись "Героям слава".