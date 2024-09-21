"Новый этап войны": эксперт о недавних ударах по стратегическим артиллерийским резервам РФ

Путин хочет воевать еще год и делает все, чтобы иметь возможность вести войну еще дольше, считает эксперт.

Недавние удары по стратегическим артиллерийским резервам РФ – это новый этап войны.

Соответствующее мнение высказал политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, атаки на стратегические резервы имеют гораздо более глубокие последствия, поскольку это уничтожает запасы, рассчитанные на долгосрочную войну.

"Раньше подобные удары наносились преимущественно по составам боеприпасов тактического уровня, что непосредственно влияло на боевые действия на линии фронта. Вы же помните, что Путин хочет воевать еще год и делает все, чтобы иметь возможность вести войну еще дольше. ют по способностям РФ растягивать войну ", — отметил Коваленко.

Он добавил, что на это влияет на способность РФ вести интенсивные боевые действия и будет иметь накопительный эффект.

"Потеря стратегических запасов создает дефицит снарядов, который становится критическим для российской армии, особенно в условиях затяжной войны. Эта тактика демонстрирует изменение подхода к войне: украинские силы стремятся лишить врага возможности продолжительной борьбы, поражая важнейшие объекты военной инфраструктуры", — резюмировал эксперт. .

Ранее Коваленко заявил, что российская армия может приступить к новой волне интенсивного наступления на Покровск в Донецкой области. Это будет зависеть от ее действий на флангах.

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