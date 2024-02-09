Новый этап войны и риски для Зеленского: The Economist оценил увольнение Залужного

Решение президента Владимира Зеленского об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может стать новым и решающим этапом войны. Впрочем, такая кадровая замена также вызывает беспокойство.

Об увольнении главкома и возможных последствиях этой отставки пишет издание The Economist.

Отмечается, замена Залужного в должности командующего Вооруженными силами в рамках более широкой реорганизации выглядела так, будто произошло что-то судьбоносное.

"…увольнение генерала (Валерия Залужного – Ред.) вызывает беспокойство по другой, более важной причине. Это знаменует новый и решающий этап в войне – тот, в котором Зеленский рискует ошибиться", — говорится в публикации.

Авторы материала считают, что "частично это связано с решающей ролью генерала Залужного в доблестном отпоре российским войскам в первые дни вторжения, а также с его популярностью среди личного состава и гражданского населения Украины".

"Различия между актером-политиком и его закаленным в боях командующим частично касались культуры и личности. Лишь когда российская и украинская армии окопались, а линия фронта застопорилась, эти трения начали наносить вред. Не секрет, что по мере того, как их отношения ухудшались, они тоже начали расходиться во взглядах на то, что делать на поле боя", — говорится в публикации.

Издание пишет, что глава государства и его администрация возлагают на Залужного ответственность за неудачное контрнаступление Сил обороны. Якобы у президента хотели, чтобы Вооруженные силы готовились к дальнейшим атакам и давили на Залужного, чтобы он разработал боевые планы и взял на себя непопулярное решение по мобилизации для увеличения количества войск.

Впрочем, говорится в материале The Economist, генерал отверг эти аргументы. Что больше – Залужный утверждал, что не может планировать следующее контрнаступление, не зная, какие ресурсы имеет.

Издание отмечает, что одним из рисков для президента Зеленского будет сетование, спровоцированное в армии, увольнением "любимого командира" — то есть Валерия Залужного.

В свою очередь, Сырский, замечают в материале, "обладает репутацией человека, который готов вступить в бой с врагом, даже если это будет стоить больших человеческих и технических потерь".

"Он является противоречивой фигурой, вызывающей противоречивую реакцию среди офицеров. Одни восхваляют его профессионализм, другие говорят, что он запугивает своих подчиненных. Он менее склонен подвергать сомнению приоритеты президента. Заняв высшую должность, он должен будет смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду власти", — говорится в статье.

The Economist также отмечает, что увольнение Залужного будет иметь и политические последствия. Кроме того, важный вопрос еще и в том, сможет ли Зеленский воспользоваться отставкой главкома, чтобы переориентировать свое видение войны.

"Сегодня он все еще публично обещает, что Украина вернет каждый сантиметр земли, оккупированной российскими войсками, даже понимая, что это произойдет не скоро, если вообще произойдет. Если бы украинские силы смогли изгнать российских оккупантов, это было бы здорово. Однако если не произойдет". что-то совершенно неожиданное, война, определенная территорией, – это война, в которой Украина не может победить», – пишут авторы статьи.

Важно также то, чтобы эти изменения в командовании не ухудшили боеспособность Украины. Именно поэтому Владимир Зеленский должен рассматривать реорганизацию как шанс "переосмыслить свое видение войны".

"Чтобы выстоять в предстоящей длительной борьбе, Украина должна повысить свою устойчивость. Украина выйдет победителем из этого кровавого конфликта, если она будет преуспевающей, демократической, ориентированной на Запад страной. В этом вопросе не должно быть никакой разницы между президентом и его командующими", — указывается в материале.

Напомним, после слухов и разной информации в СМИ 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Впоследствии генерал подтвердил это и выразил благодарность всем находившимся рядом.

В тот же вечер Владимир Зеленский назначил своим указом новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского. В то же время президент поблагодарил генерала Валерия Залужного за два года защиты.

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