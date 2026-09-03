"Новый этап войны": Россия и Украина начали уничтожать экономику друг друга — эксперт

Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН

Реклама

Россия и Украина перешли на новый этап войны, сосредоточившись на уничтожении логистики и экономики. Цель состоит в истощении ресурсов и подрыве способности противника продолжать борьбу.

Такое мнение исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов выразил в эфире телеканала «Київ24».

Реклама

Эксперт отметил, что российские удары по логистике и складам являются попыткой давить на Украину и уничтожать ее экономику.

Реклама

«Они и раньше били и по складам, и так далее, прямо там вопрос в том, что это локализовалось на уровне нескольких областей. По „Новой почте“ прилетало постоянно. И я читал в западной прессе, что это был один из планов России — давить на Украину, уничтожать экономику, в том числе через эти логистические удары», — рассказал Леонов.

Он также обратил внимание на вопрос, почему украинский бизнес не был заранее предупрежден о возможных ударах, если соответствующая информация была известна властям.

Новый этап войны между РФ и Украиной

«Так же, как и угроза Путина, что „мы вам в ответ будем уничтожать электроэнергетику“. Это происходит постоянно. И это удары по месторождениям газа, по объектам „Нафтогаза“ и по объектам электроэнергетики, и так далее», — добавил эксперт.

По мнению Леонова, нынешние атаки не следует рассматривать исключительно как ответ России на действия Украины.

Реклама

«Это просто новый этап войны, где Украина и Россия наносят серьезный ущерб именно экономике. То есть ситуация такая сейчас, что когда Зеленский вышел с заявлением о том, что мы будем уничтожать российское небо, Путин вышел с заявлением, что фактически переговоры с Украиной остановлены», — пояснил эксперт.

Цели России на фронте сейчас

Он отметил, что сейчас война все активнее переносится в тыл, в то время как на фронте наблюдается определенный тупик. Леонов также очертил основную задачу России на передовой.

«На фронте для России задача — прорвать оборону и в принципе выйти на какой-то оперативный рубеж для того, чтобы захватить территорию. Ну, это не совсем захватить территорию, это фактически максимально уничтожить военный потенциал, максимально, скажем так, уничтожить Вооруженные силы Украины«, — рассказал эксперт.

Он добавил, что общей целью в войнах является уничтожение военного потенциала противника и его воли к обороне. В качестве примера Леонов привел Первую мировую войну, завершившуюся поражением Германии. Так, к моменту капитуляции Германии на ее территории не находился ни один иностранный военнослужащий, поскольку войска империи были размещены за пределами страны. В то же время экономический упадок, потеря воли к продолжению войны и уменьшение возможностей для ее ведения привели к капитуляции.

Реклама

К слову, Россия в сентябре приступила к накоплению баллистического вооружения и разработала новые дешевые крылатые ракеты «Бандероль» для массированных зимних ударов по украинской критической инфраструктуре. По словам советника президента Сергея Бескрестнова, дефицит ракет к западным системам ПВО Patriot не позволит полностью перекрыть объемы российского производства баллистики, что создает высокие риски для энергосистемы крупных городов, в частности, Киева.

Новости партнеров

Новости партнеров