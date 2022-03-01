Новый фейк от оккупантов: СБУ предупредила украинцев

Оккупанты начали распространять новый фейк, о котором предупреждают в СБУ. О чем следует знать украинцам, читайте в материале ТСН.ua.

В пресс-службе СБУ сообщают о новом фейке от оккупантов о развертывании российскими войсками оборудования мобильной связи, которое в состоянии перебивать украинские сети.

О чем говорится в заявлении СБУ: “Уважаемые украинцы, сегодня разгоняется новый фейк о том, что "оккупанты устанавливают оборудование мобильной связи, которое может перебивать наши сети". Далее следуют "советы", как нужно правильно выбрать сеть. Заявляем официально: оккупантам вместо оборудования лучше ставить свечи. За упокой”.

Не поддавайтесь вражеским фейкам!