Новый FPV-дрон взят на вооружение ВСУ: Резников показал БпЛА

За 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение более 30 моделей БпЛА разных типов.
Новый беспилотник, а именно 10 модель FPV-дрона — становится в эксплуатацию в Вооруженные силы Украины.
Об этом идет речь на сайте Министерства обороны Украины.
"Это результат совместного труда, за который хочу поблагодарить моего коллегу Михаила Федорова, "армии дронов", компании-производителя и всех вовлеченных в процесс специалистов. Этот FPV-дрон, как и другие модели, собираются в Украине, но преимущественно с иностранных комплектующих " запчастей", — рассказал министр Украины.
Следующий уровень, как подчеркнул Резинков, – это производить основные комплектующие в Украине и обеспечить диверсификацию, "чтобы гарантировать независимость и устойчивость поставок армии при любых обстоятельствах".
Он напомнил, что за 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение более 30 моделей БпЛА разных типов – разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов. По его словам, официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория.
"Все это тестируется на поле боя нашими воинами, модернизируется. Постепенно состоится унификация. Сейчас мы действуем максимально гибко, чтобы все способные команды разработчиков и производителей могли проявить себя. В сентябре 2022 года по инициативе Минобороны существенно упрощены процедуры принятия вооружения и военной техники". эксплуатацию", — подчеркнул глава оборонного ведомства.
Напомним, в Кабмине рассказали о масштабах производства беспилотников.
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