Новый FPV-дрон взят на вооружение ВСУ: Резников показал БпЛА

За 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение более 30 моделей БпЛА разных типов.

Новый беспилотник, а именно 10 модель FPV-дрона — становится в эксплуатацию в Вооруженные силы Украины.

Об этом идет речь на сайте Министерства обороны Украины.

"Это результат совместного труда, за который хочу поблагодарить моего коллегу Михаила Федорова, "армии дронов", компании-производителя и всех вовлеченных в процесс специалистов. Этот FPV-дрон, как и другие модели, собираются в Украине, но преимущественно с иностранных комплектующих " запчастей", — рассказал министр Украины.

Следующий уровень, как подчеркнул Резинков, – это производить основные комплектующие в Украине и обеспечить диверсификацию, "чтобы гарантировать независимость и устойчивость поставок армии при любых обстоятельствах".

Он напомнил, что за 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение более 30 моделей БпЛА разных типов – разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов. По его словам, официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория.

Резников показал новый FPV-дрон, взятый на вооружение ВСУ / Фото: Министерство обороны Украины

"Все это тестируется на поле боя нашими воинами, модернизируется. Постепенно состоится унификация. Сейчас мы действуем максимально гибко, чтобы все способные команды разработчиков и производителей могли проявить себя. В сентябре 2022 года по инициативе Минобороны существенно упрощены процедуры принятия вооружения и военной техники". эксплуатацию", — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Напомним, в Кабмине рассказали о масштабах производства беспилотников.

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