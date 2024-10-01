Новый генсек НАТО Рютте оценил ситуацию на фронте: "Впечатлен тем, что делает Украина"

Ситуация на фронте сложная, но новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте "впечатлен тем, что делает Украина".

Об этом новый глава НАТО сказал во время своего первого брифинга в должности генсека.

"Очевидно, что Украина ведет эту войну ради самозащиты. Я совершенно поражен тем, что делает Украина. Они продемонстрировали свою решительность и креативность. Они могут оттеснить российские войска. Когда вы спросите меня, какая сейчас ситуация на поле боя: очевидно, что она непростая", – ответил он.

Рютте, комментируя боевые действия Украины в Курской области, сказал, что ВСУ удерживает часть области в России, но российские войска "достигли определенные ограниченные успехи на поле боя" в Украине.

Он отметил важность продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с агрессором.

Напомним, бывший премьер Нидерландов Марк Рютте 1 октября официально стал генсеком НАТО. Что известно о новом генсеке и какая у него позиция по Украине – читайте ЗДЕСЬ.

Первые заявления нового главы НАТО про Украину!

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