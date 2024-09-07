Новый глава МИД провел первое совещание: Сибига анонсировал сокращение штата во многих посольствах

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел первое в качестве главы внешнеполитического ведомства Украины совещание послов в формате зум-конференции.

Как сообщает ZN.UA, во время совещания Сибига сообщил руководителям зарубежных дипломатических учреждений, что от них в Киеве ждут новой динамики и инициатив, а также активного медийного присутствия в странах пребывания. По словам Сибиги, кроме посла Украины в США Оксаны Маркаровой, руководители зарубежных дипломатических учреждений недостаточно присутствуют в центральных СМИ страны пребывания.

Речь также шла об усилении межрегионального сотрудничества и работе почетных консулов. В частности, планируется отзыв аккредитации недобросовестных и неэффективных почетных консулов.

В то же время глава МИД сообщил послам, что будет пересматриваться штатное расписание зарубежных дипломатических учреждений и планируется сокращение штатных должностей во многих посольствах.

Сибига также акцентировал внимание послов на чувствительных вопросах своевременного получения украинцами консульских услуг за границей.

По информации ZN.UA, министр также посетовал, что в парламенте его упрекали единолично подписанным весной письмом, которым было запрещено предоставлять консульские услуги гражданам Украины призывного возраста. Сибига, сославшись на требования военных, заверил, что считает, что поступил правильно.

В ходе совещания не ставилась задача усиления работы с правительствами стран на фоне "отрицательного роста" поставок оружия Украине. При этом на совещании советник-посланник Украины в Грузии поднял актуальный вопрос замены стиральных машин в посольстве.

Напомним, что с апреля Сибига был первым заместителем предыдущего главы МИД Дмитрия Кулебы, возглавлявшего ведомство с 2020 года. На работу в министерство он перешел из ОП, где в роли заместителя Андрея Ермака с мая 2021 занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства. До этого Сибига пять лет работал Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции. Также он возглавлял Департамент консульской службы МИД. В целом, карьеру дипломата министр начал еще в 1997 году.

Что с Кулебой?

Что касается экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, то, по информации ZN.UA, в офисе президента Украины ему был предложен пост главы миссии Украины при НАТО. Однако Кулеба отказался. Возможно, Кулеба надеется, что со временем ему поступит еще одно предложение – возглавить посольство Украины в США, поскольку ни Банковая, ни Запад не отказались от своей идеи поставить во главе Кабинета министров Оксану Маркарову. До президентских выборов в США Украина вряд ли будет менять посла в Соединенных Штатах.

Напомним, в правительстве произошла большая "перезагрузка": Верховная Рада назначила девять министров, кроме того, от должностей лишились трое чиновников.

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