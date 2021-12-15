Новый год 2022: на какие продукты прогнозируется скачок цен в конце декабря

конце декабря традиционно в магазинах растут цены на самые популярные перед Новым годом продукты. ТСН.ua рассказывает, какие из них лучше купить уже сегодня для новогоднего стола, чтобы сэкономить и весело отпраздновать начало 2022.

Овощи и фрукты

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Согласно анализу динамики цен в Украине на потребительские товары, которую провели специалисты из Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), наибольшее подорожание коснулось белокочанной капусты, которую часто добавляют в новогодние салаты. Ее цена повысилась на 30%, а это 2,44 грн. Пока белокочанную капусту можно в среднем купить за 10,65 грн/кг, но ценник может расти до конца декабря. Как утверждают эксперты, это связано, прежде всего, с уменьшением объемов производства капусты.

Помидоры, которые также являются популярным ингредиентом новогодних салатов, выросли в цене и сейчас в среднем стоят около 49 грн/кг. А цена может дорожать и дальше. Стоимость этого овоща зависит от затрат на обогрев теплицы, ведь в Украине чаще всего продают томаты, выращенные в тепличных хозяйствах.

Также ощутимо растет цена консервированного зеленого горошка, который обязательно входит в наиболее популярный новогодний салат украинцев — оливье. За банку в 400 мл придется заплатить около 34 грн (а это на 8% больше, чем было до декабря). Примечательно, что повышается стоимость только дешевых позиций, в то время как дороже остаются на том же уровне.

Яйца, масло и твердый сыр

Твердые сыры подорожают до конца декабря на 4% / Pexels

Если вам хочется угостить гостей за новогодним праздничным столом вкусными бутербродами с икрой, то приобрести сливочное масло (обязательный ингредиент) стоит уже сегодня. Ведь его цена еще с начала декабря выросла на 5% и, скорее всего, будет продолжать расти. Сейчас оно стоит примерно 50 грн/200 г. Эксперты связывают это повышение с сезонным ростом цены на молоко, а также сокращением объемов производства сливочного масла в Украине.

Подорожали также и яйца. Это произошло из-за холодов и снижения продуктивности домашней птицы. Цена увеличилась на 5% и в среднем составляет 37,60 грн./10 штук.

А еще стоит задуматься над покупкой майонеза. Отнестись к этому серьезно советует ритейлер Валерия Кушнир для Vesti.

Твердый сыр становится очень популярным именно перед новогодними праздниками, ведь его покупают для нарезок и в различные салаты. Поэтому его стоимость повысится к концу декабря примерно на 4%. Итак, ближе к Новому году 2022 можно ожидать цены в 276 грн/кг. Если вы хотите сейчас запастись твердыми сырами, следует обратить внимание на виды с большим сроком хранения, которые могут лежать в холодильнике к празднику. Это также касается других деликатесов: сырокопченой колбасы и хамона.

Мясо

Ближе к новогодним праздникам цена на курятину традиционно поднимается на 5% / Pexels

Сейчас в Украине наиболее популярным видом мяса остается курятина. Причем большинство украинцев покупают ее не только каждый день, но и к праздничному столу. Ажиотаж перед Новым годом оказывает значительное влияние на рост цен на этот продукт. Больше оно коснется куриного филе, ведь именно его покупают для приготовления изысканных блюд. Ближе к новогодним праздникам цена на курятину традиционно поднимается на 5%. Поэтому до конца декабря она составит в среднем 116 грн/кг. А вот другие виды куриного мяса (бедро, голень) не должны существенно подорожать.

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Свинина и телятина тоже традиционно дорожают. Ценник может измениться на 20%. Итак, если вы хотите видеть на своем новогоднем столе блюда с этими мясными продуктами, стоит купить их уже сейчас.

Спиртные напитки

Экономист Юрий Гаврилечко также советует как можно раньше начать закупаться спиртными напитками к новогодним праздникам, особенно игристым. Это объясняется тем, что его в Европе в этом году изготовили достаточно мало, и в Украине ценники могут накручивать в два-три раза.