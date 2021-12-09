Новый год 2022 в Буковеле: как добраться на курорт из Киева

Новый год 2022 в Буковеле: как добраться на курорт из Киева

Добраться до него можно своим транспортом, поездом и автобусом.

Буковель уже долгие годы удерживает лидерство как одно из самых популярных туристических мест. На курорт едут практически со всего мира. Однако злачные места Буковели наиболее востребованы все же остаются у украинцев. И даже учитывая, что цены там очень ощутимые. В то же время добраться до курорта — задача непростая.

ТСН.ua рассказывает, как и на чем доехать в Буковель из Киева.

Поезд из Киева в Буковель

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Прямого поезда из Киева в Буковель нет. Но добраться сперва можно в Ивано-Франковск, а уже там пересесть на автобус, который довезет до курорта. На поезде добираться около 10 часов. За билет в плацкарте придется выложить 400 гривен, за купе — 700 гривен, на “Интерсити” (ехать 8,5 часов) — 474 гривны.

Автобус из Ивано-Франковска

После того, как вы добрались до Ивано-Франковска, пересесть нужно на автобус, который и довезет вас до пункта назначения. Ехать в Буковель 110 километров. Стоимость билета на автобус — 116 гривен.

Своим транспортом

Из Киева в Буковель ведут несколько автомобильных дорог. В общей сложности преодолеть придется более 600 километров. Доехать можно по трассе “Киев — Чоп”. Пересечь придется Житомир, Новоград-Волынский и Ровно. Затем добраться до окружной Львова. Оттуда дорога уже ведет на Ивано-Франковск.

Следующая цель — город Надворная. С нее автомобилисты выезжают на трассу Н09, которая приведет прямо до поселка Поляныця, откуда до Буковели еще один километр пути.

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