Новый год 2023: какое животное станет символом по восточному календарю и чего от него ждать

По восточному календарю Новый год 2023 года начнется 22 января 2023 года и продлится до 9 февраля 2024 года. Что о грядущем Новом году может сказать его символ и какое животное им станет — читайте в материале ТСН.ua.

Уже совсем скоро большинство стран мира будут праздновать Новый 2023 год. Давайте разберемся, какое животное из 12 тотемных станет символом грядущего года и как оно будет влиять на жизнь людей.

Когда Новый год 2023

В этом году празднование приходится в ночь на воскресенье, ведь 31 декабря 2022 — это суббота.

По восточному календарю Новый год 2023 года начнется 22 января 2023 года, а закончится 9 февраля 2024 года. На Востоке, как известно, нет постоянной даты встречи этого праздника. Новый год здесь выпадает на второй месяц после зимнего солнцестояния. Из-за цикличности месяцев это происходит в разные даты. К примеру, год Тигра, который в Украине начался 1 января 2022 года, по восточному календарю длится от 1 февраля 2022 года.

К слову, в Китае придет не 2023, а 4721 год.

Новый год давно переплелся с традициями празднования украинцев. Поэтому символ Нового года в Украине не отличается от стран Востока, но начинает действовать с 1 января.

Символ Нового года 2023 года: какое животное будет влиять на жизнь людей

Символ нового года 2023: картинки. / Фото: Pexels

По восточному календарю символом Нового года 2023 будет Черный Водяной Кролик. Такое соотношение цвета, животного и стихии происходит раз в 60 лет. То есть в прошлом Черный Водяной Кролик приходил к людям в 1963 году.

В некоторых же источниках можно найти информацию о том, что это будет год Кота или Зайца. Почему появились такие разногласия?

Такая дуальность связана с тем, что в Китае и Юго-Восточной Азии астрологами ведутся разные календари. В Китае грядущий 2023 год будет годом Кролика, а вот во Вьетнаме – Кота.

Вьетнамский календарь был позаимствован у Китая, но в нем есть ряд своих особенностей. Так в древние времена из-за расчетов лунного календаря, зависящих от местного времени, во Вьетнаме и Китае были разные даты Нового года. Различались и некоторые тотемные животные. Однако сегодня вьетнамцы также празднуют основные праздники по китайскому календарю, то есть 22 января 2023 года у них начнется Новый год. А вот символы года так и остались разными.

Для украинцев нет особой разницы, кого именно из тотемов чествовать – Кроля или Кота. Ведь их характеристики в обоих календарях очень похожи.

Также по восточному календарю правящей планетой Нового 2023 будет Венера, поэтому возможны и другие вариации цвета кроме черного — темно-синий, синий, голубой.

Черный Водяной Кролик 2023: чего ждать от символа рока

Китайский символ Нового года 2023 – Черный Водяной Кролик / Фото: Pexels

Каждый обладатель года, в зависимости от стихии и цвета, имеет свои особенности:

Стихия Цвет Особенность Дерево зеленый духовность Огонь красный вспыльчивость Земля желтый (золотой) флегматичность Металл белый осторожность Вода черный и голубой творчество

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То есть, если Новый 2023 будет проходить под символом Черного Водяного Кролика, значит его особенность в творческой натуре. А вот будь это год Зеленого Металлического Кролика, тогда в его особенностях были бы флегматичность и осторожность.

Конечно, во многом то, будет ли год успешным или нет, зависит от самих людей. Но также нужно обратить внимание, насколько комфортной будет вода вокруг вас. Поэтому астрологи советуют в Новом 2023 году:

не бросаться в водоворот любви с головой;

входить в мутную воду, то есть соглашаться на сомнительные предложения;

бездумно плыть по течению;

препятствовать слишком активно тем событиям, в омуте которых оказались.

Стоит отметить, что Новый год 2023, символом которого будет Черный Кролик, будет отличаться изменчивостью и неоднозначностью. Но если вы научитесь правильно использовать все особенности стихии и будете понимать желание властителя года, то сможете добиться значительного успеха в своих начинаниях.

Астрологи утверждают, что наиболее удачным периодом в году Черного Водяного Кролика будет зима. Успех по делам будет сопровождаться как в начале Нового 2023 года (январь-февраль), так и в конце (декабрь 2023 и даже январь 2024).

Как привлечь успех в свою жизнь в 2023 году

Как привлечь успех в свою жизнь в 2023 году / Фото: pixabay.com

Чтобы привлечь успех, нужно знать, что любит символ Нового года по восточному календарю, а также какие его счастливые месяцы, даты и цвета.

Так, по мнению астрологов, любимым цветом водяного кролика является лиловый, поэтому он станет главным цветом будущего 2023 года. А будут привлекать успех будут все числа, которые в своем составе имеют цифры 3, 4, 6. Чтобы дела шли в гору, начинать их лучше в следующие месяцы: 1, 4, 8 и 11 лунные месяцы (по китайскому календарю).

На праздничный стол в новогоднюю ночь обязательно добавьте разнообразную зелень, а вот от блюд с символом Нового 2023 года (кролем или зайцем) стоит отказаться.

Не забудьте уделить особое внимание котам, живущим в вашем доме или просто по соседству. Ведь во вьетнамском календаре они являются символом года.

Основные характеристики людей, родившихся в год Кролика (Кота)

Основные характеристики людей, родившихся в год Кролика (Кота) / Фото: pixabay.com

Обычно люди, рожденные в год Кролика (Кота) отличаются консервативным характером и сентиментальностью. Их привязанность можно завоевать лишь любовью ко всему традиционному, законопослушности. А вот любые рискованные проекты настораживают их.

Такие люди всегда озабочены тем, как к ним относятся другие. А лучшая профессия для них – дипломаты. Им легко находить общий язык с людьми, разрешать сложные проблемы за столом переговоров.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.