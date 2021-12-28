Новый год, 8 Марта, дни рождения: какие любимые праздники в украинских офисах

Сейчас почти нет организаций, в которых не празднуют хоть какие-то праздники.

Новогодне-рождественский период неразрывно связан с празднованиями, подарками и корпоративами. Украинцы адаптировались и начали отходить от стресса, вызванного пандемией COVID-19. Многие компании решили наконец вернуться к празднованиям корпоративов и праздников в оффлайне, соблюдая все правила безопасности и наличие соответствующих документов у работников.

Как показало исследование кадрового портала grc.ua, Новый год является самым популярным праздником в украинских офисах. В 9 из 10 компаний на этот счет планируют организовать празднование. Кроме того, Новый год — один из самых приятных праздников: каждый второй среди опрошенных отметил, что любит отмечать Новый год вместе с коллегами.

grc.ua

Вторым по популярности среди сотрудников есть Международный женский день, его празднует 60% опрошенных. В тоже время 22% опрошенных этот день приятно отмечать в обществе коллег. Третьим по популярности среди праздников являются дни рождения коллег. Профессиональные праздники отмечает только каждый третий опрошенный, и каждому второму приятно праздновать в кругу коллег. Наименее популярными праздниками, которые празднуют на рабочем месте являются День защиты детей и Троица.

Сейчас почти нет организаций, в которых не празднуют хоть какие-то праздники. Только 3% опрошенных отметило, что в их компаниях не принято отмечать праздники.

grc.ua

Празднование праздников в кругу коллег всегда способствовало укреплению командного духа и налаживанию дружеских отношений среди коллег. Однако 13% опрошенных вообще не нравится праздновать праздники в кругу коллег.

Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала grc.ua в декабре 2021 года. В опросе приняло участие 450 респондентов.

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