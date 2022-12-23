Новый год без света: как праздновать, если электричество будет подавать по графику или будет блэкаут

Новый год часто празднуют в кругу близких. В условиях войны празднование может значительно отличаться от того, к которому мы все привыкли. Из-за обстрелов критической инфраструктуры планы на вечер могут испортиться. Поэтому стоит обо всем позаботиться заранее. ТСН.ua рассказывает, что делать, если на Новый год нет света.

Если свет будет стабильным, никаких манипуляций делать не нужно. Холодильник будет работать и поддерживать еду в охлажденном состоянии. Духовка и плита помогут приготовить любое блюдо. Уже приобрели генератор? Лучше заранее приобрести для него достаточное количество горючего. Также сделайте запас технической и питьевой воды, зарядите павербанки. В условиях войны, к сожалению, никогда не знаешь, будет ли электроэнергия в ближайшее время.

Конечно, возможна и такая ситуация, когда свет будут подавать с перебоями, но по установленному графику. В таком случае рекомендуем заранее зарядить все устройства, которые вам могут понадобиться (ноутбук, телефон), павербанки, фонарики и т.д. Если у вас есть генератор, для него лучше докупить горючее. С его помощью вы можете питать холодильник, чтобы вкусные блюда и продукты, закупленные на Новый год, не испортились.

Собираетесь встречать новогоднюю ночь в кругу друзей и родных, собирая у себя большую компанию? Вам понадобится техно вода, которую лучше поставить в ванной комнате. Гости тогда смогут без проблем помыть руки, воспользовавшись туалетом. Загрузите график отключений электроэнергии в вашем доме (если вы все еще этого не сделали), чтобы точно знать, когда будет свет, а в каком времени лучше подключиться к павербанкам и генераторам. Главное — иметь доступ к заряженным гаджетам, мобильной сети, минимальному теплу и освещению, воде.

Не стоит исключать и такой сценарий развития событий, что Россия решит обстрелять украинские города и критическую инфраструктуру именно в преддверии новогодней ночи или в самый Новый 2023 год. Если обстрелы будут массированными и сильными, Украину может ждать блэкаут. Как праздновать Новый год, если не будет света вообще? В этом случае есть только два варианта: использовать все имеющиеся альтернативные источники питания (павербанки, генераторы) или искать ближайший Пункт несокрушимости (или другое место, где можно погреться и есть генератор).

Новый год без света: как праздновать / Фото: pixabay.com

Если у вас есть аккумулятор, лучше держать его заряженным до Нового года (на всякий случай), с генератором так же — закупите горючее и храните его дома. Включить его стоит только тогда, когда к вам пришли гости и расселись за праздничным столом. Чтобы не переплатить, генератор нужно использовать обдуманно (учитывая стоимость дизеля и бензина). Например, чтобы зарядить гаджеты, нарезать салаты и перед празднованием Нового года. Для того чтобы встретить новогодние праздники, важно иметь доступ к воде (питьевой и технической), зарядить устройства, которые могут вам понадобиться, и держать холодильник в рабочем состоянии.

В случае блэкаута лучше иметь альтернативный источник тепла. Если у вас нет такой возможности, хотя бы запаситесь пледами на каждого гостя.

Зима может играть на руку украинцам, если придется встречать Новый год без света. Во многих квартирах есть балкон, где достаточно прохладно, чтобы использовать его в качестве холодильника, когда нет электроэнергии. К примеру, можно вынести алкогольные напитки, салаты, некоторые продукты временно.

Не исключено, что некоторые украинцы встретят Новый год в укрытиях. Поэтому, чтобы не испортить праздник и поддержать радостное настроение у детей, лучше всегда иметь при себе теплые вещи, пледы, заряженные гаджеты, павербанки. Можно взять салаты или другие продукты в пластиковых емкостях, чтобы разделить празднование с другими людьми в укрытии.

Напомним, что в Киеве планируют открыть несколько праздничных локаций с укрытиями. Например, на Ледовом стадионе (рядом со станцией метро Ипподром, которая работает как укрытие во время воздушной тревоги) 24 декабря откроется каток под открытым небом, а в Жовтневом дворце для украинцев сыграет Национальный академический оркестр народных инструментов (здесь будет бесперебойная подача тепла, воды и электроэнергии, будет работать букет и есть укрытие на нижнем этаже, куда можно будет спуститься в случае необходимости).

Холод и отключение электроэнергии не смогут испортить Новый год, ведь праздник сможет только сплотить украинцев в эти трудные времена.