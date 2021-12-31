Новый год начнется с дождя и потепления: прогноз погоды на 1 января

Новый год начнется с дождя и потепления: прогноз погоды на 1 января

В большинстве регионов будет дуть сильный ветер.

1 января в Украину придет оттепель. Температура будет плюсовой, будет идти дождь, местами с мокрым снегом, будет дуть сильный ветер.

Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"Новый год в Украине начнется дождем и теплой погодой. В новогоднюю ночь дожди пройдут на Западе, Севере, в Центре и достигнут Одесскую область, а в западных и северных областях осадки днем стихнут. Дождь будет временами смешиваться с мокрым снегом. Фаза осадков будет иметь тонкую грань — будет зависеть от колебаний температуры воздуха", — отметила Наталья Диденко.

На большей территории Украины будет сильный ветер северо-западного направления, до штормовых порывов, 15 м/с.

Температура в новогоднюю ночь будет составлять от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, в восточных, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях будет до 2-7 градусов мороза, а в западных регионах – 2-5 градусов тепла.

Температура днем 1 января – 2-6 градусов тепла, на Западе и Юге до 8 градусов выше нуля, в восточных областях будет около нуля.

В Киеве в новогоднюю ночь будет идти дождь, днем 1 января осадки ослабеют. Температура ночью 2 градуса тепла, днем до 5 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 1 января 2022 года / Укргидрометцентр

Тем временем Украинский гидрометцентр предупреждает о снеголавинной опасности в Карпатах в связи с вьюгами с переходом в мокрый снег.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!", — говорится в сообщении.

Предупреждение о значительной снеголавинной опасности (третий уровень):

31 декабря – 2 января – в восточной части Закарпатской области, в среднегорье Львовской области.

1 января – в горах Ивано-Франковской области.

Предупреждение об умеренной снеголавинной опасности (второй уровень):

31 декабря – в горах Ивано-Франковской области.

31 декабря – 1 января – в горах Черновицкой области.

31 декабря – 2 января – на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

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