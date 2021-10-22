Новый год приближается: украинцам рассказали, будет ли снег на зимние праздники

Новый год приближается: украинцам рассказали, будет ли снег на зимние праздники

Синоптики прогнозируют на Новый год мороз до -15 °С.

Погода на Новый год будет морозная, местами до -15 °С, но снег ожидать не стоит.

Об этом на брифинге заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

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В конце ноября — начале декабря температура ожидается на уровне до 5 °С. В декабре будет преимущественно до - 2 до -3 градусов мороза.

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Но в то же время в начале первого зимнего месяца ожидается даже -10 °С. Следующее резкое похолодание следует ожидать ближе к Новому году.

"Зима начнется после 20 ноября, а конец зимы будет в феврале и тоже 20 числа", — сказала Мартазинова.

По ее данным, в январе-феврале 2022 года ожидаются дожди с мокрым снегом, мороз и похолодание. Впрочем, на сам Новый год снежного покрова ожидать не стоит.

"Температурный режим будет очень положительный, высокий до Нового года. И все осадки, которые будут проходить, будут в виде дождя и мокрого снега. И получается, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием", — говорит Мартазинова.

В начале января, по прогнозу, в Украине тоже ожидается небольшое похолодание, но все же во всех областях будет теплее, чем в прошлом году. В то же время уже январь будет со снегом.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, в середине месяца ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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