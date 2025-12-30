ТСН в социальных сетях

Новый год с ограничениями: "Укрэнерго" предупредило об отключении света 31 декабря

В среду 31 декабря энергосистема Украины будет работать в условиях ограничений.

Отключение света в Украине.

Отключение света в Украине в среду, 31 декабря

Во вторник, 31 декабря, украинцам следует быть готовыми к применению стабилизационных отключений электроэнергии . Графики будут применяться в большинстве регионов Украины. Причиной стали повреждения энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Кого будут касаться ограничения

Энергетики вводят два типа ограничений:

  1. Графики почасовых отключений – для бытовых потребителей в большинстве регионов Украины.

  2. Графики ограничения мощности – для промышленных предприятий и бизнеса.

Главная причина таких мер – дефицит в энергосистеме, вызванный последствиями массированных российских атак на объекты генерации и передачи электроэнергии.

Где узнать свой график

В «Укрэнерго» отмечают, что ситуация в энергосистеме динамична и может изменяться.

Точное время и объем отключений по вашему конкретному адресу и очереди необходимо проверять на официальных страницах облэнерго вашего региона (сайт или соцсети), на веб-ресурсах большинства местных администраций, а также в публикациях СМИ.

Компания также обратилась к украинцам с просьбой: когда свет появляется по графику, потреблять его нужно бережно, чтобы снизить нагрузку на поврежденную сеть.

Напомним, эксперт по энергетике предупредил о тяжелых 2-3 неделях впереди . Новые российские удары могут осложнить ситуацию.

