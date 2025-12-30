- Дата публикации
Новый год с ограничениями: "Укрэнерго" предупредило об отключении света 31 декабря
В среду 31 декабря энергосистема Украины будет работать в условиях ограничений.
Во вторник, 31 декабря, украинцам следует быть готовыми к применению стабилизационных отключений электроэнергии . Графики будут применяться в большинстве регионов Украины. Причиной стали повреждения энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Кого будут касаться ограничения
Энергетики вводят два типа ограничений:
Графики почасовых отключений – для бытовых потребителей в большинстве регионов Украины.
Графики ограничения мощности – для промышленных предприятий и бизнеса.
Главная причина таких мер – дефицит в энергосистеме, вызванный последствиями массированных российских атак на объекты генерации и передачи электроэнергии.
Где узнать свой график
В «Укрэнерго» отмечают, что ситуация в энергосистеме динамична и может изменяться.
Точное время и объем отключений по вашему конкретному адресу и очереди необходимо проверять на официальных страницах облэнерго вашего региона (сайт или соцсети), на веб-ресурсах большинства местных администраций, а также в публикациях СМИ.
Компания также обратилась к украинцам с просьбой: когда свет появляется по графику, потреблять его нужно бережно, чтобы снизить нагрузку на поврежденную сеть.
Напомним, эксперт по энергетике предупредил о тяжелых 2-3 неделях впереди . Новые российские удары могут осложнить ситуацию.