Новый год в холоде: что ждет украинцев с 29 декабря по 4 января

Погода в Украине / © Pixabay

На Новый год и первые дни января Украину покроют циклонные осадки и холодная погода. В течение недели ожидаются снег, мокрый снег и морозы до -19°С.

Об этом свидетельствуют данные Meteoprog.

Понедельник, 29 декабря:

Снег, мокрый снег, местами метель. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 22 м/с. Температура: ночью -3...-8°С, днем -4...+1°С.

Вторник, 30 декабря:

Снег на всей территории страны. Гололедица на дорогах. Ветер западный/северо-западный, 7–12 м/с. Температура: ночью -3...-8°С, в Карпатах -10...-14°С; днем -1...-6°С.

Среда, 31 декабря:

Небольшой снег, в Крыму местами с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура: ночью -7…-12 °С, в Карпатах до -16 °С; днем -4...-10°С, на юге и в Крыму -3...+2°С.

Четверг, 1 января:

Небольшой снег в западных, северных областях и Крыму, без существенных осадков на юго-востоке. Ветер западный/юго-западный, 5–10 м/с. Температура: ночью -8...-13°С, в Карпатах и Прикарпатье -14...-19°С; днем -4...-9°С, на юге -4...+1°С.

Пятница, 2 января:

Снег, мокрый снег, местами вьюга в западных, северных, центральных и северо-восточных областях. Ветер южный/юго-западный, 7–12 м/с, порывы 15–17 м/с. Температура: ночью -7...-12°С, на Левобережье местами -13...-17°С; днем -2…-7°С, на юге и в Прикарпатье около 0°С.

Суббота, 3 января:

Неустойчивая погода: снег и мокрый снег в центральных, южных и местами восточных регионах, на юге с дождем. Ветер южный/юго-западный, 3–10 м/с. Температура: ночью 0...-7°С, днем -3...+2°С.

Воскресенье, 4 января:

Умеренные осадки на Левобережье, снег, мокрый снег, на юге с дождем. На западе небольшой снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура: -4…-9 °С, на юге и юго-востоке -4…+1 °С.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в январе.