Новый голодомор от россиян: жуткие истории из блокадного Мариуполя

"Мама, мне так хочется хлеба", — говорил младший сын жительницы города, со всех сторон окруженного россиянами.

Во время блокады Мариуполя, устроенной российской оккупационной армией весной 2022 года, жители города пережили настоящий голод. Почти три месяца под постоянными массированными обстрелами люди оставались без еды и воды на грани выживания.

Некоторые истории жителей города рассказали в субботу, 25 ноября, когда в Украине чествуют жертв голодоморов, в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

Жительница Мариуполя Надежда Денисенко и ее дети провели в осаде три недели. Жили в своей холодной квартире. У них было очень мало еды и почти не было воды.

“Последние два дня в городе у нас вообще не было еды. Даже каши или хлопьев. Мой младший сын сказал: "Мама, мне так хочется хлеба". Не важно, были ли у вас деньги. В городе не осталось еды”, – вспоминает женщина.

"Кухня" в блокадном Мариуполе

Когда смогли вырваться из блокады, первое, что они сделали, купили хлеб и воду. "Мы были так счастливы иметь бутылку воды. Мы выпили ее за считанные секунды", — вспоминает Надежда.

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Ирина Сумятина жила с двумя дочерьми на МКР "Восточный". В дом попал снаряд. Оказавшись на улице без связи, знакомых, еды и воды, Ирина с детьми двинулась за город – в Никольский. "Очень хотелось есть и пить, но ничего не было", — говорит она.

Ирина Коломоец вместе с мужем, дочерью и внуком – жили возле Дома связи. Женщина вспоминает, как делили продукты между соседями, ведь есть было нечего. Топили снег, собирали дождевую воду, потому что пить было нечего.

Руины блокадного Мариуполя / Фото: Мариупольский горсовет

16 марта 2022 года Мария Кутнякова пришла навестить своего дядю, 71-летнего Павла Глущенко. Его руки и ноги напоминали тело узника нацистского концлагеря Освенцим: все это время он был вынужден жить почти подголодь. Павел Глущенко потерял 15 килограммов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация во время своей агрессии пытается использовать дефицит продовольствия, превращая голод в оружие, а хозяин Кремля Владимир Путин, если бы мог, устроил в Украине еще один голодомор.

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