Новый график движения: "Укрзализныця" расширила возможности для путешествий в страны ЕС

Укрзализныця с 14 декабря обновила график движения и открыла новые маршруты в страны ЕС

С 14 декабря в Украине начал действовать новый график движения пассажирских поездов, существенно расширивший возможности международных путешествий. «Укрзализныця» увеличила количество международных маршрутов с 11 до 17, открыв удобные варианты сообщения со странами Европейского Союза с одной комфортной пересадкой.

Об этом сообщают на УЗ.

Благодаря обновленному графику, жители Харькова, Полтавы, Киева и Львова получили удобное железнодорожное сообщение с Прагой, Веной, Зальцбургом и Мюнхеном. Для пассажиров из Запорожья и Днепра появились дополнительные маршруты в страны Западной Европы.

Соединение с Польшей, Австрией, Германией

Ключевым маршрутом для поездок с востока Украины в ЕС стал поезд №63/64 «Оберег» Харьков — Киев — Перемышль. Именно в Перемышле пассажиры могут осуществить пересадку на ряд европейских поездов, курсирующих в Германию, Австрию и Чехию.

Поезд ежедневно отправляется из Харькова в 23:50, из Киева — в 08:05, из Львова — в 14:49 и прибывает в Перемышль в 16:59.

Уже через час, в 17:54, из Перемышля отправляется поезд EN 417/EC 40417 в Мюнхен с прибытием в 10:24. По дороге он останавливается в Вене (05:25), Зальцбурге (08:30) и Праге (07:46). На всем маршруте в и из Перемышля доступны спальные вагоны.

Обратный рейс из Мюнхена отправляется в 18:35 и прибывает в Перемышль в 10:10, откуда пассажиры могут продолжить поездку во Львов, Киев и Харьков.

Пересадки в Берлин и север Германии

Также в Перемышле с поезда №63/64 доступна пересадка на поезд EC 430 в Берлин, который отправляется в 18:54 и прибывает в столицу Германии в 06:12. Этот рейс имеет группы вагонов в Щецин и Свиноуйск через Краков, Вроцлав и Познань. Обратно поезд EC 431 отправляется из Берлина в 20:42 и прибывает в Перемышль в 09:14.

Кроме того, ежедневно курсирует поезд №93/94 Харьков — Киев — Холм. Он отправляется из Харькова в 16:56, из Киева — в 23:57 и прибывает в Холм в 10:47, обеспечивая удобное сообщение для дальнейших поездок по Польше и странам Европы.

Новые возможности для Приднепровья

Для жителей Днепра и Запорожья ключевым маршрутом стал поезд №31/32 Запорожье — Днепр — Перемышль. Он отправляется из Запорожья в 14:14, из Днепра — в 16:30 и прибывает в Перемышль в 08:30. Далее пассажиры могут пересесть на поезд EC58 GALICJA в Берлин, который отправляется в 09:09 и прибывает в 19:11. Рейсы выполняет польский перевозчик PKP InterCity.

Обратный рейс из Берлина отправляется в 08:52 и прибывает в Перемышль в 18:45, после чего поезд следует в Днепр (12:12) и Запорожье (14:44).

Еще одним удобным вариантом является поезд №119 Днепр-Киев-Холм. Он отправляется из Днепра в 22:55, из Киева — в 07:51 и прибывает в Холм в 17:52.

Оттуда пассажиры могут пересесть на поезд IC 440 через Варшаву (21:11) в Берлин с прибытием в 06:15. Обратно поезд отправляется из Берлина в 20:42 и прибывает в Холм в 09:26.

Новый график движения «Укрзализныци» значительно упростил железнодорожные путешествия из Украины в страны ЕС, сделав их более удобными и доступными для пассажиров из разных регионов страны.

Напомним, ранее было отменены многие поезда. Некоторые задерживаются, а есть и отменившие вообще. Отмена рейсов и значительная задержка поездов связана с ночной и утренней атакой РФ на инфраструктуру 13 декабря.