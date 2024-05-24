Новый хит российской пропаганды: "зверства бандеровцев" в Луганской области 55 лет назад

После истории с "распятым мальчиком" российские пропагандисты начали придумывать такую дичь, которую уже нельзя так просто опровергнуть.

Российская пропаганда распространяет рассказ жительницы временно оккупированного города Первомайска Луганской области по имени Светлана Ключковская, которая поделилась "правдивой" историей о том, как в село к ее родителям, которые 55 лет назад приехали отстраивать Донбасс, пришли "бандеровцы".

На новый хит роспропаганды, превосходящий историю о "распятом мальчике", обратил внимание украинский журналист Денис Казанский, опубликовавший в своем Telegram-канале "воспоминания" не старой еще женщины о "зверствах бандеровцев".

По ее словам, где-то в конце 1960-х или даже в начале 1970-х годов в село приехали люди, которые сказали, что они красноармейцы и прочесывают леса, и спросили, где здесь живет "председатель", в доме которого проходили танцы и собиралась молодежь. В этом "клубе", якобы, как раз находился 16-летний брат матери повествовательницы.

“Бабушка его ждала-ждала, а люди начали говорить, что пришли бандеровцы. Он получил 16 плетей, сколько лет ему было – столько дали. В доме она увидела убитого председателя, а его беременную дочь убили и разрезали живот, подвесили ногами к потолку и бросили в живот кота. Бабушка тогда сильно расстроилась и неделю не разговаривала, поседела”, — плела чепуху женщина.

Денис Казанский считает, что после истории с "распятым мальчиком" российские пропагандисты сделали выводы и начали придумывать дичь, которую уже нельзя так просто опровергнуть.

"Кто там докажет, что было 55 лет назад. Но все равно смешно. Ведь находятся такие, которые верят этим басням для умственно отсталых”, – прокомментировал он.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Бандера миллионами уничтожал евреев, поляков, россиян и даже белорусов. По словам Путина, с портретами таких "страшных" людей сегодня, "как с иконами, ходят по улицам больших городов Украины".

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