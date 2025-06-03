Новый командующий ДШВ Олег Апостол: что о нем известно

Олег Апостол / © АрмияInform

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Командира житомирской 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады генерала Олега Апостола назначили новым командующим Десантно-штурмовым войсками ВСУ вместо Игоря Скибюка.

ТСН. ua собрал все, что известно о новом командующем десантниках.

Олег Апостол командовал 95-й бригадой. Осенью 2024 года его назначили заместителем главкома Сырского.

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Родился генерал 17 апреля 1987 года. Родом он из Ивано-Франковска. Окончил Национальную академию сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного.

Участие в АТО

С 2014 года Апостол принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. В интервью АрмияInform осенью 2024 года он рассказывал о своем боевом пути к полномасштабной войне. Вместе с бойцами четырежды заходил в Николаевку Донецкой области, деблокировал Николаевскую ТЭЦ и проводил штурмовые действия укрепрайонов врага.

Во время прорыва на Луганский аэропорт возглавлял боевой разведывательный взвод, занимал должность заместителя командира батальона. 2 июня 2014 года участвовал в штурме Славянска и Лимана.

5 июля 2014 года награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени за освобождение Славянска и других населенных пунктов.

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По состоянию на 2018 год, Апостол был командиром десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Апостол во время полномасштабной войны

После начала полномасштабного российского вторжения освобождал населенные пункты в Николаевской области.

Как передает «Суспільне», Олег Апостол в начале сентября 2022 командовал десантно-штурмовыми подразделениями во время деоккупации Харьковщины. 15 октября 2022 года Олега Апостола президент наградил отличием «Крест боевых заслуг».

В ноябре 2022 года Олег Апостол был назначен командиром 95 бригады.

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19 февраля 2024 года президент Зеленский посетил передовые позиции украинских войск на Купянском направлении и вручил комбригу 95 Олегу Апостолу орден «Золотая Звезда» с присвоением звания Героя Украины.

© Офис президента Украины

Также Апостол является кавалером Креста боевых заслуг и полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

Реакция на назначение Апостола

Украинский военный журналист Богдан Мирошников написал, что Апостол пользуется максимальным уважением среди бойцов 95 ОДШБр, командиром которого был до сих пор.

Зато депутат Марьяна Безуглая, похоже, не очень довольна таким назначением. Она писала о якобы конфликте между главкомом ВСУ Сырским и уже экс-командующим ДШВ Игореи Скибюком.

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«В самой Курской операции Сырский постоянно пытается обвинить Командующего ДШВ Скибюка и уволить его, чтобы поставить своих в ДШВ и еще раз попытаться превратить ДШВ в часть Сухопутных войск», — отмечала она.

Депутат намекает, что Апостол скорее всего будет креатурой Сырского.

Олег Апостол и Александр Сырский

«Снял Командующего ДШВ и поставил своего Апостола, который еще не успел показать эффективность в должности заместителя Главнокомандующего ВСУ и фактически не является частью сообщества ДШВ. Предусматриваю чистку в ДШВ и очередную попытку превратить их в Сухопутные войска. Будут разбивать коллектив КДШВ, снимать комбригов, недоукомплектовывать бригады для покорности. Десантники, держитесь», — добавила Безуглая.

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