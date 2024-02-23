Новый коррупционный скандал в Минобороны: чиновник обогатился почти на 14 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачила чиновника Минобороны, который в 2022 и 2023 году купил и переписал на жену недвижимость и элитный автопарк.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители разоблачили на коррупционной схеме начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны. Чиновник в течение 2022 и 2023 года незаконно обогатился почти на 14 млн гривен.

"В дальнейшем за эти деньги он приобрел две квартиры в новостройках, гараж и паркоместо в Киеве. Кроме того, за полученные "прибыли" чиновник купил три авто премиумкласса, в частности — марки LEXUS и BMW. Чтобы скрыть приобретенные активы, чиновник переписал их на свою гражданскую жену. При этом фигурант оформил на себя доверенность по управлению этим имуществом. Также в ходе расследования установлен факт сокрытия от декларирования более трех миллионов гривен, а еще 3,5 миллиона гривен чиновник хранил у своей гражданской жены", — рассказали в СБУ.

На основании собранных данных военной контрразведки СБУ должностному лицу Минобороны сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ст. 368-5 (незаконное обогащение); ⁠ч. 1 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что ДБР завершило расследование в отношении комиссара, возглавлявшего районный ТЦК и СП в Одесской области.

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