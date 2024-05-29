Новый кулинарный рекорд – в Украине приготовили самую маленькую порцию борща (фото, рецепт)

Самую маленькую порцию борща можно заказать в виде церемонии.
В Украине 24 мая 2024 года установили новый гастрономический рекорд и приготовили наименьшую порцию борща объемом 7 мл. Крошечная порция поместилась на двух чайных ложках.
Об этом сообщили в сети супермаркетов "Сильпо".
Микроборщ приготовил шеф-повар Николай Ильин вместе с гостями супермаркета. Этот рекорд был зафиксирован экспертами Национального реестра рекордов Украины.
Чтобы борщ получился более насыщенным, шеф-повар заранее приготовил мясной бульон, а еще запек морковь и свеклу в печи. Время приготовления составляет около 30 мин.
Как приготовить микроборщ, ингредиенты:
- свинина – 0,6 г;
- вода – 4 г;
- картофель – 0,5 г;
- капуста белая – 0,4 г;
- свекла отварная – 0,8 г;
- вареная морковь – 0,3 г;
- томатная паста — 0,3 г;
- лук репчатый – 0,2 г;
- соль – 0,02 г;
- сахар – 0,02 г;
- перец черный молотый – 0,005 г;
- масло растительное – 0,1 г;
- чеснок – 0,1 г;
- зелень – 0,1 г.
Теперь в меню Сильпо Resto можно заказать борщевую церемонию, где при вас на микроплите приготовят самый маленький борщ в Украине.
Напомним, мастера из разных регионов Украины одновременно приготовили 25 вариаций украинского борща и установили рекорд.
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