Новый лидер в Чернобыле: в стаде одичавших коров молодой красавец "подвинул" подслеповатого предшественника

Старый бык смирился с поражением и стал рядовым членом стада.
В Чернобыльской зоне в стаде одичавших коров появился новый лидер. Старого быка "подвинул" молодой и отныне возглавляет стадо.
Об этом сообщается на странице Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника.
Уже несколько лет подряд на территории заповедника проживает стадо одичавших коров. Животные комфортно чувствуют себя на свободе, а ученые за ними следят.
По результатам наблюдения оказалось, что в стаде в этом году сменился лидер.
"Молодой черный бык вытеснил подслеповатого на глаз предшественника. Старый бык смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена. Быки, коровы и телята – в меру упитанные и, надеемся, хорошо переживут и эту зиму", — говорится в сообщении .
На сегодняшний день в главном одичавшем стаде насчитали 20 голов.
Дикие стада зафиксировали в Чернобыльском заповеднике несколько лет назад. Некоторые семьи самопоселенцев держали в собственном хозяйстве крупный рогатый скот. Наибольшее стадо было в Лубянке – 7 голов. В 2016 году, после того как хозяева умерли, стадо начало жить на свободе.
Животные стойко переносят снега и морозы и активно размножаются. Они относятся к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе.
Напомним, что в Чернобыльской зоне у лошадей Пржевальского родились жеребята. На окраине города Чернобыль заметили табун из 12 лошадей, из которых 4 — это жеребенка.
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