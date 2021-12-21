Новый лидер в Чернобыле: в стаде одичавших коров молодой красавец "подвинул" подслеповатого предшественника

Новый лидер в Чернобыле: в стаде одичавших коров молодой красавец "подвинул" подслеповатого предшественника

Старый бык смирился с поражением и стал рядовым членом стада.

В Чернобыльской зоне в стаде одичавших коров появился новый лидер. Старого быка "подвинул" молодой и отныне возглавляет стадо.

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Об этом сообщается на странице Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника.

Уже несколько лет подряд на территории заповедника проживает стадо одичавших коров. Животные комфортно чувствуют себя на свободе, а ученые за ними следят.

По результатам наблюдения оказалось, что в стаде в этом году сменился лидер.

"Молодой черный бык вытеснил подслеповатого на глаз предшественника. Старый бык смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена. Быки, коровы и телята – в меру упитанные и, надеемся, хорошо переживут и эту зиму", — говорится в сообщении .

Фото: Чернобыльский Радио-экологический Биосферный Заповедник

На сегодняшний день в главном одичавшем стаде насчитали 20 голов.

Дикие стада зафиксировали в Чернобыльском заповеднике несколько лет назад. Некоторые семьи самопоселенцев держали в собственном хозяйстве крупный рогатый скот. Наибольшее стадо было в Лубянке – 7 голов. В 2016 году, после того как хозяева умерли, стадо начало жить на свободе.

Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник

Животные стойко переносят снега и морозы и активно размножаются. Они относятся к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе.

Напомним, что в Чернобыльской зоне у лошадей Пржевальского родились жеребята. На окраине города Чернобыль заметили табун из 12 лошадей, из которых 4 — это жеребенка.

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