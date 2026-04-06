Новый маршрут для уклонистов: на Житомирщине задержали организатора побега в Беларусь

В Житомирской области задержали организатора незаконного пересечения границы с Беларусью.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Житомирянин пытался переправить уклониста в Беларусь

Для уклончан хотели организовать новый маршрут побега, поближе к Киеву. Чтобы не ехать к западной границе, беглецу предложили бежать из Украины в Беларусь через леса и болота Житомирщины.

Об этом сообщает полиция и прокуратура Житомирской области.

Так, 33-летний житель Житомира подозревается в организации незаконной переправки лица через государственную границу.

Подозреваемый пообещал своему знакомому помочь бежать в Беларусь. Свои «услуги» он оценил в 6 тысяч долларов США.

За эти средства мужчина обещал организовать трансфер в пограничную зону, предоставить детальный маршрут пересечения, а также инструкции по снаряжению и необходимым вещам. Кроме того, он консультировал «клиента» по его дальнейшим действиям на территории Беларуси

Правоохранители задержали фигуранта на «горячем»: мужчина получил от «мигранта» часть оговоренной суммы. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.

Ранее мы писали, что украинские мужчины все чаще выбирают границу с Беларусью для побега.

