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Новый массированный ракетный обстрел Украины и подробности атаки на Харьков: главные новости ночи 31 марта 2024 года

Новый массированный ракетный обстрел Украины и подробности атаки на Харьков: главные новости ночи 31 марта 2024 года

В Украине была объявлена воздушная тревога / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В результате вражеского обстрела Харькова поврежден дом на 480 квартир, ранен Читать далее –>
  • Враг ударил по Харькову, вероятно, новым боеприпасом — Терехов Читать далее –>
  • Враг впервые применил тяжелую авиабомбу весом 1500 кг в Сумской области (видео) Читать далее –>
  • Вражеские ракеты вошли в украинское воздушное пространство Читать далее –>
  • Украина охватила масштабная воздушная тревога Читать далее –>

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