Новый массированный ракетный обстрел Украины и подробности атаки на Харьков: главные новости ночи 31 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В результате вражеского обстрела Харькова поврежден дом на 480 квартир, ранен Читать далее –>
- Враг ударил по Харькову, вероятно, новым боеприпасом — Терехов Читать далее –>
- Враг впервые применил тяжелую авиабомбу весом 1500 кг в Сумской области (видео) Читать далее –>
- Вражеские ракеты вошли в украинское воздушное пространство Читать далее –>
- Украина охватила масштабная воздушная тревога Читать далее –>
Читайте также: