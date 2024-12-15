Новый международный маршрут: поезд "Киев – Будапешт" отправился в первый рейс

В Будапешт он будет ехать около 21 часа.

В первый рейс 15 декабря отправился поезд №9/10 Киев – Будапешт. Он обеспечит удобную пересадку на авиарейсы из одного из крупнейших аэропортов региона и поезда в Вену, Зальцбург, Инсбрук, Мюнхен, Цюрих и другие европейские города.

Об этом сообщает АО "Укрзализныця".

Поезд №9/10 Киев – Будапешт будет преодолевать 1170 км, останавливаясь во Львове, Славске, Мукачево, Чопе, Захоне, Ньиредьгазе, Дебрецене и Сольноке. За первые два дня продажи билетов уже оформлено около 2000 бронирований.

Поезд №9/10 Киев – Будапешт оказался особенно популярен среди пассажиров в канун Рождества и Нового года. Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба отметил, что запуск поезда был сложным процессом, но благодаря общим дипломатическим усилиям двух министерств и железных дорог удалось найти решение. Это сделало поезд последним в разработке расписания движения венгерских железных дорог.

Напомним, с 19 декабря "Укрзализныця" возобновит курсирование традиционного "Лыжного экспресса" из Киева в поселок Славское (Львовская область). На маршруте будет ездить поезд Интерсити+.

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