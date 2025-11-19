Новый микрорайон в Тростянце построят по новому проекту Метинвеста Ахметова вместе с итальянцами

Реклама

Также было достигнуто партнерство с Тростянецким городским советом (Сумская область) и итальянской компанией Ai Engineering: итальянцы будут адаптировать жилой квартал к европейским экологическим стандартам.

Переданный Бахмуту проект предусматривает сооружение 570 квартир для около 1200 переселенцев. Жилье планируют разместить в 4-5-этажных домах с укрытиями и сервисной инфраструктурой. Часть квартир будет зарезервирована для людей с инвалидностью, многодетных семей, пожилых и детей-сирот. Проектную документацию община получила бесплатно, что позволит ускорить дальнейшие процедуры и привлечение финансирования.

Партнерство по восстановлению Тростянца предполагает создание микрорайона для 4 тысяч переселенцев. Концепцию квартала Метинвест разработал бесплатно, а итальянская Ai Engineering адаптирует ее к европейским нормам энергоэффективности и экологичности. Ожидается, что здания будут потреблять на 52% меньше энергии, а проект будет соответствовать международным сертификациям LEED и BREEAM.

Также на выставке ReBuild Ukraine представили архитектурную концепцию будущего жилищного квартала для тысячи мариупольских семей: его построят в Белой Церкви.

Как известно, концепция «Стальная Мечта» от Метинвеста – это типовые решения для быстрого восстановления: специалисты компании разработали более 200 проектов жилищной и социальной инфраструктуры, которые можно максимально быстро возвести благодаря трем готовым стальным решениям: модулю, каркасу и платформе.

Кроме проекта, компания предлагает общинам полноценную дорожную карту и оказывает помощь в поиске финансирования, оформлении документации и запуске строительства.