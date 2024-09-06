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Новый министр иностранных дел Украины анонсировал кадровые изменения

Новый министр иностранных дел Украины анонсировал кадровые изменения

Новый глава МИД Андрей Сыига

Андрей Сибига говорит, что будет пересмотрена и стратегия внешнеполитической деятельности Украины.

Новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига анонсировал кадровые изменения в ведомстве.

Об этом он сообщил в Facebook.

"МИД должен соответствовать новым геополитическим реалиям. Как институционально, так и кадрово. Как в Украине, так и за рубежом. На недавнем совещании послов под председательством президента был согласован перечень приоритетных стран и регионов, где мы откроем новые дипломатические учреждения. Будут кадровые изменения — появятся новые послы и генеральные консулы. Будут смены и в центральном аппарате, направленные на усиление системы", — написал он.

По словам Сибиги, мерилом для каждого руководителя загранучреждений "станет результат, а не самопиар и публикации в соцсетях".

"Независимо от политической конъюнктуры в мире Украина будет находить модальности для обеспечения своего национального интереса. Соответственно будет пересмотрена и Стратегия внешнеполитической деятельности Украины. Исходя из реалий военного времени", – заявил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, в правительстве произошла большая "перезагрузка": Верховная Рада назначила девять министров, кроме того, должностей лишились трое чиновников.

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