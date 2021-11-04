Новый министр обороны озвучил свое отношение к призыву на срочную службу в ВСУ

Новый министр обороны озвучил свое отношение к призыву на срочную службу в ВСУ

Алексей Резников признался, что мечтает о профессиональной армии.

В четверг, 4 ноября, после назначения на должность министра обороны Алексей Резников допустил возможность отмены обязательного призыва в армию.

Как сообщает НВ, свое видение ситуации министр озвучил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Я в своих предварительных консультациях действительно сейчас обсуждаю уместность отмены призыва", — сказал он.

В то же время Алексей Резников отметил, что для объективного видения должен проверить свои ощущения, проведя консультации с экспертами.

"Моя мечта, чтобы, по большому счету, мы перешли в профессиональную армию", — заявил новый глава Минобороны.

Напомним, Алексей Резников ранее был вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В среду, 3 ноября, его отставку с этой должности поддержала Верховная Рада, а на следующий день по представлению президента Владимира Зеленского парламент назначил его министром обороны.

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