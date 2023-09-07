Новый министр обороны Умеров рассказал о первых решениях, которые примет на новой должности

Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины. Он рассказал, на чем сосредоточится в ближайшее время в Минобороны.

Новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украине необходимо повысить оборонные возможности отечественного производителя.

Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады 6 сентября.

"Среди важных стратегических задач – мы должны повысить оборонные способности украинского производителя. Все, что можно производить в Украине, должны производить в Украине", – сказал Умеров.

Он добавил, что министерство со своей стороны обеспечит украинским производителям максимально возможными контрактами.

Кроме того, назначенный глава Минобороны подчеркнул, что среди первоочередных задач для него будет подготовка необходимой инфраструктуры к полноценной эксплуатации истребителей F-16.

Напомним, Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины, заменив на этом посту Алексея Резникова. До этого Умеров возглавлял Фонд госимущества, но накануне уволился с должности. Что о нем известно – читайте в статье.

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