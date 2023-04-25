Новый министр образования Лисовый раскрыл свою зарплату и ответил, сколько должны получать учителя

Новоназначенный глава Минобразования Оксен Лисовый заявил, что за март получил зарплату в 27 тысяч гривен — "неплохую" по сравнению с зарплатами учителей.

Об этом он сказал в интервью Освитории.

Лисовый рассказал, что первый вопрос президента Владимира Зеленского на собеседовании с ним касался того, какой должна быть зарплата учителей. По словам министра, он назвал сумму, которую считает достойной, но сейчас добиться ее невозможно.

"Учитель — это, без пафоса, творец нации. Соглашаетесь? И если это так, то сколько он должен получать? Возможно, как военный? Но военные тоже имеют разную зарплату: на нуле это 100 тысяч, а в тылу — 20. Поэтому прежде всего должны дать ответ на вопрос: какие критерии будем учитывать, какие определяют заработную плату учителя? Уровень заработной платы должен зависеть от уровня квалификации и от ряда других факторов", — убежден Лисовый.

По его словам, сейчас "есть желание и цель построить принципиально новые модели оплаты труда для учителей", но для этого необходимо сначала разработать механизмы. Лисовый добавил, что это одна из приоритетных задач его команды.

Кроме того, за первые два месяца в должности Министр образования стремится сформировать видение, стратегию и дизайн-проекты изменений в сферах дошкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования, а также в сферах внешкольного образования и науки.

В настоящее время срочными вопросами являются финансирование образовательной субвенции на оборудование укрытий, а также возвращение учащихся в школы там, где это возможно.

Напомним, ранее новый министр образования и науки Оксен Лисовый рассказал, что сегодня система образования имеет множество проблем и вызовов, с которыми столкнулась из-за коронавируса и войны.

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