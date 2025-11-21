«Новый» мирный план Трампа-Путина: как США продвигают капитуляцию Украины в угоду России

Реклама

Первым о существовании очередного «мирного» плана из 28 пунктов, который разрабатывают спецпредставитель Трампа Стив Виткофф и представитель Путина Кирилл Дмитриев, 18 ноября сообщило издание Axios, ссылаясь на официальных лиц США и России. Виткофф частично это подтвердил, когда ошибочно оставил комментарий, который затем удалил, под постом в Х одного из авторов статьи в Axios Барака Равида: «Видимо он узнал это от „К“. Американские журналисты предположили, что речь может идти о Кирилле Дмитриеве, добавив, что Виткофф не знает, как пользоваться Х.

После этого в западных СМИ начался настоящий «шторм». В среду, 19 ноября, Financial Times и Reuters сообщили, что «мирный» план, который Виткофф и Дмитриев разрабатывали три дня в Майами, предусматривает сокращение ВСУ вдвое, территориальные уступки, признание русского языка и статус РПЦ, отказ Украины от ключевых видов вооружения и военной помощи США. Вероятно, наиболее абсурдной стала публикация в The Telegraph, которая написала об уплате Россией «аренды» Украине в обмен на российскую оккупацию Луганской и Донецкой областей, которые Москва полностью не контролирует.

Эта волна информационного шторма происходила на фоне визита в Киев высокопоставленного должностного лица Пентагона Дэна Дрисколла и начальника штаба генерала Рэнди Джорджа, которые стали самыми высокими по рангу должностными лицами США, приехавшими в Украину во время второй каденции Трампа. В четверг вечером, 21 ноября, сразу после их встречи с Владимиром Зеленским, спикер Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила существование нового мирного плана, который в течение последнего месяца «тихо готовили» Виткофф и госсекретарь Марко Рубио. А в ОПУ заявили, что получили документ.

Что это за очередной «мирный» план, который европейские лидеры, СМИ и эксперты уже окрестили российским планом капитуляции Украины? Почему он разрабатывался за спиной ЕС и в последний момент был представлен Украине? И чем угрожает администрация Трампа, если Киев откажется подписывать этот план? Читайте в материале ТСН.ua.

Агрессивный дедлайн: почему в США так спешат

В ходе встречи с журналистами в четверг, 20 ноября, на которой присутствовал и ТСН.ua, временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис сообщила об «агрессивном графике» переговоров о мире.

«За последние 36 часов мы стали свидетелями поразительного темпа дипломатической деятельности, одного из самых амбициозных за мои 30 лет работы дипломаткой», — добавила посол.

Еще в среду, 19 ноября, издание Politico со ссылкой на чиновника Белого дома сообщало, что у Трампа надеются согласовать рамку прекращения боевых действий — соглашение, не учитывающее интересов Украины и ЕС, которое президенту Зеленскому представили как свершившийся факт — уже на этой неделе или до конца ноября. Марк Рубио завуалированно дописывал в Х, что для достижения длительного мира обе стороны согласятся на «сложные и необходимые уступки». О поступках Украины западная пресса уже написала. Но при этом администрация Трампа даже из-за СМИ не отвечает на главный вопрос: на какие уступки пойдет Россия?

В статье для The Atlantic старший научный сотрудник Brookings Institution Томас Райт предполагает, что истоки «мирного» плана, равный капитуляции Украины, появились именно тогда, когда политика администрации Трампа стала более благосклонной к Киеву, спецпредставитель Трампа Кит Келлог собирается в отставку уже в январе. дома.

Отчасти с такой точкой зрения можно согласиться. Ведь именно в конце октября, когда Трамп ввел свои первые (во время второго президентского срока) санкции против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний, Дмитриев спешно приехал в США, где, если верить истокам в прессу, три дня вместе с Виткоффом в Майами работал над «новым» планом. Уже 14 ноября Минфин США смягчил санкции против «Лукойла», чтобы у того было больше времени на продажу своих активов, и дал «зеленый» свет на деятельность его розничных АЗС за рубежом. Вдобавок Вашингтон фактически освободил от санкций проекты Каспийского трубопроводного консорциума.

Что же в обмен на ослабление санкций Путин мог предложить Трампу? Если администрация США ничего не получила, можно ли считать, что Вашингтон в последнее время был действительно искренне более благосклонен к Украине?

Собеседники ТСН.ua среди украинских чиновников также обращают внимание на другие причины такого «агрессивного графика» Трампа. Свежий опрос Reuters/Ipsos свидетельствует, что рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого с начала его второго срока — 38%. Вдобавок Конгресс окончательно одобрил публикацию «файлов Эпштейна» — покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в смысл-торговле несовершеннолетними — где может фигурировать Трамп. И наконец: 31 января 2026 года заканчивается подача номинаций на Нобелевскую премию мира, которую Трамп очень хочет получить, потому что он уже «урегулировал» восемь мировых войн, осталась последняя девятая — война России против Украины.

День благодарения: Трамп выдвинул Украине ультиматум

В пятницу, 21 ноября, Axios опубликовал все 28 пунктов плана Виткоффа Дмитриева. Документ, предусматривающий ряд новых уступок со стороны Киева — отказ от вступления в НАТО и необходимость проведения выборов в течение 100 дней, очевидно с момента подписания соглашения, — президенту Зеленскому передал Дэн Дрисколл во время визита в Киев. Новый план урегулирования также запрещает размещение сил Альянса в Украине, а НАТО — продолжать политику расширения и позволяет поэтапное снятие с России санкций и ее реинтеграцию в мировую экономику.

По словам Дональда Трампа, Украина должна подписать это соглашение ко Дню благодарения в США. То есть до четверга, 27 ноября. «Украина теряет территории, а Путин больше не ищет войны», — сказал Трамп. Reuters добавляет, что в случае отказа администрация Трампа грозится снова остановить обмен разведданными и поставки (очевидно, продажи) оружия Украине.

По информации Axios и WSJ, новый мирный план Трампа-Путина (а именно так его можно называть с тех пор, как президент США под ним лично подписался) также предусматривает предоставление США гарантий безопасности Украине на 10 лет. Однако в Вашингтоне под этим понимают даже не печально известный Будапештский меморандум, а также не прямую военную помощь, а логистическую и поддержку разведданными и т.д. Правда, у Axios более оптимистичный прогноз: гарантии безопасности также могут предусматривать «помощь в виде поддержки вооруженными силами». Но чьими именно ВС неизвестно.

При этом США по этому плану получат компенсацию за свои гарантии безопасности. Вдобавок в администрации Трампа хотят получить 50% прибыли от инвестированных в восстановление Украины $100 млрд из замороженных активов Центробанка РФ и еще $100 млрд, которые вложит Европа. Другая часть замороженных активов уйдет в новый американо-российский инвестиционный фонд.

«Тот факт, что США с помощью этого „плана“ хотят беззастенчиво захватить часть российских активов, средства, которые должны уплатить европейцы, украинский энергетический сектор и финансовые доходы от реконструкции, и вдобавок к этому хотят получить финансовую компенсацию за „гарантии безопасности“, которые являются не более чем расплывчатыми заверениями. „посредник“. Европейцы должны предложить свои предложения по миру в Европе и, наконец, решительно отстаивать свое будущее», — считает эксперт Мюнхенской конференции безопасности Нико Ланге.

В пятницу, 21 ноября, после обеда Владимир Зеленский обсудил по телефону мирный план имени Трампа-Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Британии Киром Стармером.

«Любое соглашение по европейским государствам, ЕС или НАТО требует одобрения европейских партнеров или консенсуса союзников», — подчеркнули в пресс-службе правительства ФРГ после разговора.

Западные СМИ сообщили, что Украина и лидеры ЕС отвергли план Трампа, являющийся набором российских «хотелок», и разрабатывают свой проект со более справедливыми для Украины и для самих европейцев условиями. Он будет представлен уже в ближайшие дни, очевидно на саммите G-20 в Йоханнесбурге. Правда, представителей США там не будет. На следующей неделе Зеленский и Трамп обсудят все лично по телефону. Хотя еще в четверг, 20 ноября, представители Пентагона неофициально предполагали, что на следующей неделе Зеленский и Трамп уже должны подписать первое промежуточное соглашение.

Почему Зеленский и Трамп должны это сделать? Потому что в администрации США решили, что новый мирный план имени Трампа-Путина должны сначала подписать президенты США и Украины, а затем американская делегация отправится на переговоры в Москву, где представители Белого дома и Кремля (или другие чиновники США и РФ) подпишут второе соглашение. Причем она не обязательно слово в слово повторит документ, подписанный украинским президентом.

К вечеру пятницы, 21 ноября, перед телефонным разговором с вице-президентом США Джей Ди Венсом, Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам заявил: «Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Либо потеря достоинства, либо риск утраты ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо очень тяжелая зима».

Дэн Дрисколл, который во время визита в Киев передал украинскому президенту новый мирный план имени Трампа-Путина, является другом Джей Ди Венса. На днях американский вице-президент, говоря о необходимости присуждения Трампа Нобелевской премии мира, заявил, что украинцам и россиянам нужно просто «прекратить убивать друг друга и начать торговать друг с другом, путешествовать между двумя странами и участвовать в культурных обменах».

Такой подход представителей команды Трампа демонстрирует либо тотальное непонимание истинных причин войны России против Украины, либо откровенное лоббирование интересов Кремля. Ведь принуждение Украины к капитуляции, завернутой в обертку нового мирного плана, приведет к катастрофическим последствиям не только для Украины и Европы. Трамп не просто не получит Нобелевскую премию мира, но и похоронит свои рейтинги Республиканской партии, которые полетят вниз быстрее, чем рейтинги Байдена и демократов после позорного выхода США из Афганистана.

«Любое „мирное“ соглашение между Украиной и Россией, ослабляющее способность Украины обороняться, фактически является соглашением о капитуляции, гарантирующим, что в ближайшие несколько лет Путин захватит всю Украину. Украинское мужество и патриотизм не должны быть преданы американцам, уставшим останавливать зло. Победа Путина станет шагом к гораздо более опасному миру», — считает бывший спикер Палаты представителей и кандидат в президенты США в 2012 году, республиканец Ньют Гингрич.