Новый мост вместо старого: Укравтодор показал "Большую стройку" на национальной трассе в Прилуках

Сейчас уже готово пролетное строение моста.

В Прилуках Черниговской области на обходной дороге города строят новый мост. Он является частью трассы национального значения Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка и имеет большое значение для всего региона.

Укравтодор на своей странице в Facebook выложил видео со стройплощадки.

Новый путепровод создают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В октябре прошлого года старый мост закрыли на реконструкцию, после чего разобрали и начали создавать новый.

По состоянию на сейчас уже готово пролетное строение моста. Строители работают над гидроизоляцией и водоотведением, а также укрепляют откосы и устанавливают подпорные стенки.

Затем новый путепровод заасфальтируют, проведут антикоррозийную защиту сооружения, поставят лестницы, установят новое барьерное ограждение.

"Новый путепровод через железную дорогу будет полностью соответствовать современным требованиям безопасности дорожного движения и транспортной нагрузки", - подчеркнули в Укравтодоре.

Кроме того, на трассе Н-07 параллельно ремонтируют три моста через реку Удай и мост через реку Лысогор.

В целом по президентской программе в этом году в Черниговской области отремонтируют 182 км государственных дорог и 14 мостов.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение 2021 года по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского восстановят 6 500 км дорог и 150 мостов в разных регионах страны.

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