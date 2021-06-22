Новый мост вместо старого: Укравтодор показал "Большую стройку" на национальной трассе в Прилуках

Сейчас уже готово пролетное строение моста.
В Прилуках Черниговской области на обходной дороге города строят новый мост. Он является частью трассы национального значения Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка и имеет большое значение для всего региона.
Укравтодор на своей странице в Facebook выложил видео со стройплощадки.
Новый путепровод создают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В октябре прошлого года старый мост закрыли на реконструкцию, после чего разобрали и начали создавать новый.
По состоянию на сейчас уже готово пролетное строение моста. Строители работают над гидроизоляцией и водоотведением, а также укрепляют откосы и устанавливают подпорные стенки.
Затем новый путепровод заасфальтируют, проведут антикоррозийную защиту сооружения, поставят лестницы, установят новое барьерное ограждение.
"Новый путепровод через железную дорогу будет полностью соответствовать современным требованиям безопасности дорожного движения и транспортной нагрузки", - подчеркнули в Укравтодоре.
Кроме того, на трассе Н-07 параллельно ремонтируют три моста через реку Удай и мост через реку Лысогор.
В целом по президентской программе в этом году в Черниговской области отремонтируют 182 км государственных дорог и 14 мостов.
Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение 2021 года по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского восстановят 6 500 км дорог и 150 мостов в разных регионах страны.