Новый налоговый закон: Гетманцев предположил, будут ли обжаловать решение в Конституционном суде

Закон о поднятии налогов вряд ли будет обжаловать в Конституционном суде. Он правильный, хотя и должен быть принят значительно раньше.

Об этом сказал глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев, пишет "Экономическая правда".

"Действительно, закон нужно было подать в Верховную Раду раньше. И будь я на месте Кабинета министров, то этот вопрос был бы решен еще в 2023 году, когда принимался бюджет-2024. Это было бы правильно и честно", — констатировал чиновник.

Но по своей сути, подчеркнул он, это решение верно. Если нет денег на армию, где их брать?

"Их необходимо брать у людей, разлагая этот налог поровну на всех. Мне кажется, что любые дискуссии на эту тему, которые мы слышали в зале парламента, в соцсетях или от псевдоэкспертов о том, что не нужно поднимать налоги — дискредитируют нас как страну", – резюмировал Гетманцев.

Напомним, Верховная Рада 10 октября поддержала историческое повышение налогов. В частности, военный сбор вырастет с 1,5 до 5%. Однако такие изменения коснутся не всех.

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