Новый обмен пленными: СБУ показала эксклюзивные кадры возвращения защитников

СБУ показала эксклюзивные кадры обмена пленными 26 июня / © СБУ

Сегодня, 26 июня, прошел очередной обмен пленными. Домой вернулись молодые защитники до 25 лет, а также защитники, получившие ранения.

Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные фото и видео возвращения защитников.

«Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по обращению с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского», — отметили в СБУ.

Дата публикации 20:44, 26.06.25

По информации Зеленского, домой вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы.

Новый обмен пленными / © СБУ

Большинство из них были в плену с 2022 года.

26 июня состоялся очередной обмен пленными / © СБУ

Как отметил глава государства, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнуты в рамках переговоров в Стамбуле.

Отметим, что многие уволенные 26 июня попали в плен РФ во время обороны Мариуполя. Также удалось вернуть домой охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

Обмен пленными 26 июня / © СБУ

Как уже сообщалось, самому молодому защитнику , которого уволили, именно сегодня исполнилось 24 года. Он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года в 21-летнем возрасте.

Обмен пленными 26 июня / © СБУ

Старшему защитнику, которого удалось вернуть на Родину — 62 года.

Обмен пленными 26 июня / © СБУ

Также один из бывших пленных, возвращения которого ждала семья, 26 июня узнал, что стал дедушкой.

