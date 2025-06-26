- Дата публикации
Новый обмен пленными: СБУ показала эксклюзивные кадры возвращения защитников
Самый молодой защитник – 24-летний эксплененный. Он был захвачен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года.
Сегодня, 26 июня, прошел очередной обмен пленными. Домой вернулись молодые защитники до 25 лет, а также защитники, получившие ранения.
Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные фото и видео возвращения защитников.
«Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по обращению с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского», — отметили в СБУ.
По информации Зеленского, домой вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы.
Большинство из них были в плену с 2022 года.
Как отметил глава государства, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнуты в рамках переговоров в Стамбуле.
Отметим, что многие уволенные 26 июня попали в плен РФ во время обороны Мариуполя. Также удалось вернуть домой охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.
Как уже сообщалось, самому молодому защитнику , которого уволили, именно сегодня исполнилось 24 года. Он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года в 21-летнем возрасте.
Старшему защитнику, которого удалось вернуть на Родину — 62 года.
Также один из бывших пленных, возвращения которого ждала семья, 26 июня узнал, что стал дедушкой.
