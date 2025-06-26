Новый обмен пленными в Украине: Юсов рассказал, что дальше в переговорах с Россией

Новый обмен пленными в Украине

Реклама

Сегодня в Международный день поддержки жертв пыток Украина провела очередной обмен пленными. Домой вернулись тяжелобольные, тяжелораненые и молодые защитники. Это явилось результатом реализации Стамбульских договоренностей, по которым возврат происходит по формуле «всех на всех» для этих категорий пленных.

Об этом рассказал во время телемарафона заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

Переговоры о последующем обмене

«Эта работа будет продолжена. И в ближайшее время ждем следующих новостей», — подчеркнул Андрей Юсов, давая надежду на продолжение обменов.

Реклама

Относительно обмена телами погибших военнослужащих Андрей Юсов отметил, что Украина понимает возможные провокации со стороны агрессора, в том числе и в таких чувствительных темах. Однако украинские силы безопасности и обороны и правоохранительные структуры уже знают, как реагировать и противодействовать таким действиям. МВД подробно коммуникирует в этом направлении.

Боевые действия продолжаются по всей линии фронта, что, к сожалению, означает новые потери. Поэтому репатриационные мероприятия будут продолжены в плановом режиме. В целом по предварительным договоренностям Украина уже вернула с оккупированных территорий и территории РФ 6000 тел погибших. Далее следует экспертиза для установления лиц и их принадлежности.

Сложность переговоров и достижения Украины

Андрей Юсов подчеркнул, что «никогда не бывает легко, но главный результат».

Понятно, что есть паузы. Они связаны с организационными и логистическими моментами и сложностями переговорных процессов. В том числе напавший на Украину враг, совершающий геноцидный акт агрессии, неоднократно замечен в игнорировании международного гуманитарного права», — пояснил он. Потому, по его словам, ожидать легкого процесса не стоит.

Реклама

Несмотря на все трудности, за время полномасштабного вторжения Украина вернула уже более 6000 граждан. Было проведено 65 обменов в период активных боевых действий (без учета крупного обмена). Юсов назвал это «беспрецедентными результатами», плодом большой командной работы Координационного штаба, всех составляющих Сил безопасности и обороны, украинского правительства и команды Президента.

Детали обмена: кто вернулся домой

По словам Юсова, обмен только что завершился. Кареты скорой помощи и автобусы с уволенными военными уже направляются к местам оказания первой медицинской помощи, где их ждут врачи, представители подразделений и родственники.

«Сегодня представителей всех трех групп присутствуют на обменных», — подчеркнул Юсов, имея в виду тяжелобольных, тяжелораненых и молодых защитников.

Большинство из возвращенных сегодня находились в плену с 2022 года. Среди них — защитники Мариуполя и Мариупольского гарнизона, офицеры Вооруженных Сил Украины, представители Территориальной обороны, ВМС и других подразделений.

Реклама

«У каждого своя трагическая история. Каждый сегодня дома и связывается сейчас с родными», — отметил Юсов.

Впереди уволенных ждет длительный процесс реабилитации, включая медицинскую и психологическую помощь. Важно, чтобы защитники вернулись домой не только физически, но и ментально и духовно целыми.

Ранее сообщалось, сегодня, 26 июня, в рамках Стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ. Домой возвращаются воины Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 2022 года.

Самому младшему защитнику — 24 года, и он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года, в возрасте 21 года. Старшему защитнику, которого удалось вернуть на Родину — 62 года.