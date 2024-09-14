Новый обмен пленными: Юсов рассказал детали возвращения защитников

Большинство уволенных – это люди, попавшие в плен с начала войны.

В субботу, 14 сентября, состоялся 58-й обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из российского плена вернулись еще 103 защитника.

Детали возвращения украинских защитников рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, среди возвращенных – 69 защитников Мариуполя и 31 боец Азовстали. В частности вернулись представители пограничной службы, Чернобыльской АЭС, Нацгвардия, бойцы подразделений "Кракен" и международного региона Сил специальных операций.

"Это действительно значительное событие. Итого вернулось уже 3672 украинца с начала полномасштабного вторжения. Но работа продолжается", — отметил Юсов.

Он добавил, что "продолжение следует".

Напомним, в Сети появились первые фото уволенных бойцов.

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