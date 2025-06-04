Новый обмен пленными: Зеленский раскрыл подробности, когда он состоится

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Украинская сторона готова обменять 500 военных, которых Россия планирует передать в субботу и воскресенье, но до сих пор не получила от россиян списки для обмена, что усложняет процесс.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил о ходе переговоров по обмену пленными после второй встречи в Стамбуле. По его словам, украинская сторона готова к обмену, однако пока не получила списков лиц от российской стороны, что является ключевым для успешного проведения процедуры.

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Зеленский рассказал, что во время сегодняшних консультаций была подтверждена договоренность об обмене. По его словам, Россия планирует передать 500 наших военных в субботу и воскресенье, что является частью общего количества, о котором договорились стороны.

В то же время президент подчеркнул, что важным моментом является получение списков лиц, которых должны обменять.

«Пока мы списки не получили. Мне кажется, это важно. В этот раз, в отличие от прошлого Стамбула, мы договорились. Я это сказал министру еще до встречи, и россияне дали слово, что они нам дадут заранее списки. Но мы пока списки снова не получили, снова, кажется, какие-то причины», — сообщил Зеленский.

Президент также сообщил, что украинская сторона будет настаивать на получении этих списков до начала обмена, особенно учитывая готовность России провести первые два обмена уже в выходные.

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Кроме того, Зеленский затронул вопрос обмена тел погибших военных: «У нас есть соответствующие документы, которые четко говорят о том, что Россия идентифицировала 15-20% всех тел, которые у них есть. Это согласно документов, которые у них есть. Не будем говорить, откуда у нас все документы, и наш анализ говорит о том же».

Президент подчеркнул важность четкой идентификации тел погибших: «Поэтому мы так и договорились, что все подготовимся правильно, чтобы была четкая идентификация. Потому что мы не шутим с нашими военными».

После обмена пленными, вероятно, будет готовиться репатриация тел погибших воинов.

Напомним, 23 мая между Украиной и Россией начался обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000», которую достигли во время переговоров в Стамбуле. На первом этапе домой вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.

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